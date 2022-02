Tonali cuore rossonero: è già in clima derby | FOTO

Ecco il post su Instagram di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 mostra ancora una volta il suo essere rossonero, in vista del derby di sabato sera

Il derby si avvicina. Dopo giorni, in cui non si è fatto altro che parlare di calciomercato, si può finalmente pensare solo ed esclusivamente al match contro l’Inter, in programma a San Siro sabato alle ore 18.00.

E’ la partita della stagione, la partita più importante per i tifosi rossoneri. Una partita che va oltre la classifica. Ma il match, della 24a giornata di Serie A, vale ancora molto di più. E’ stato lo stesso Stefano Pioli a sottolineare come la sfida contro l’Inter ci dirà tanto sul resto della stagione. Un successo, infatti, permetterebbe di restare aggrappati alla lotta scudetto; un eventuale stop porterebbe il Diavolo a doversi guardare alle spalle, con Napoli, Atalanta e Juventus che corrono forte.

Pioli per l’occasione spera di avere tutta la rosa a disposizione, a parte chiaramente Simon Kjaer. Su Fikayo Tomori, che oggi ha svolto lavoro personalizzato, sul campo, e Ibrahimovic, ancora in palestra, ci sarà, però, da aspettare i prossimi giorni.

Tonali infiamma i tifosi

Nel frattempo è Sandro Tonali a scaldare i cuori dei tifosi. Il centrocampista classe 2000, che non ha mai nascosto di essere da sempre un grande sostenitore del Diavolo, ha dimostrato di sentire particolarmente la partita.

Il post su Instagram, con scritto “E’ quella settimana lì…” e la foto, molto probabilmente della Curva Sud, non lascia alcun dubbio: Tonali è entrato in clima derby. Un clima che solo un vero cuore rossonero conosce.