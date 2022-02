Milan, i giorni di Kessie: ora testa al derby

Kessie protagonisti degli ultimi giorni. L’ivoriano oggi ha finalmente fatto ritorno a Milanello: allenamento personalizzato nel pomeriggio. Domani rientro in gruppo

Sono stati giorni intensi per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano da oggi pomeriggio può pensare solo ed esclusivamente al derby. Kessie ha tenuto in apprensione tutto il mondo il Milan in questi lunghissimi giorni, che lo hanno riportato a Milanello. Tutto ha avuto inizio mercoledì 26 gennaio.

Si giocava Costa d’Avorio-Egitto: i tifosi del Diavolo davanti al teleschermo a fare il tifo per Salah e compagni. I faraoni, partono nettamente sfavoriti, ma riescono, comunque, a portare a casa la vittoria ai calci di rigore ma per i rossoneri, che speravano di riabbracciare Kessie per il derby, c’è poco per essere felici.

Il centrocampista, infatti, aveva lasciato il campo anzitempo per una contusione costale. Le lacrime di Kessie non facevano ben sperare. Fare previsioni era chiaramente impossibile: si aspettava che il calciatore si sottoponesse in Italia a nuovi esami per capire la reale entità del problema.

In realtà i nuovi esami sono stati, poi, svolti in Africa. Una tac, che ha dato esito negativo e che ha dunque escluso lesioni.

Distrazioni di mercato

Passata la paura per l’infortunio, Kessie, in questi giorni, ha continuato ad occupare le prime pagine dei giornali. Ovviamente con il mercato: l’ivoriano prima è stato accostato al Barcellona poi a Inter e Juventus.

Il Milan e i suoi tifosi, però, ai rumors sul futuro di Kessie, sono ormai abituati e finché non ci sarà una firma proseguiranno per tutta la stagione.

Ma i giorni di Kessie non sono ancora finiti: il rientro del centrocampista era programmato per ieri, quando avrebbe dovuto allenarsi in gruppo. Dei problemi logistici con il volo, però, hanno impedito che ciò accadesse.

Oggi finalmente, come raccolto dalla nostra redazione, Kessie ha varcato i cancelli di Milanello. Allenamento personalizzato, che sta svolgendo proprio in questi istanti. La speranza è che il capitolo Kessie si sia finalmente chiuso.

C’è da pensare al derby, il match più atteso della stagione, che vale tantissimo. Una partita che dirà se il Milan potrà lottare per lo scudetto fino alla fine. Kessie, che può davvero giocare da trequartista, come fatto ad Empoli, è chiamato a recitare un ruolo da protagonista. Pioli ha bisogno di tutti anche e soprattutto del forte centrocampista ivoriano.

E per chi si stesse chiedendo dei giorni di libertà concessi a Kessie, Suma sul proprio canale YouTube ha fatto chiarezza. Nessun caso: anche Ismael Bennacer, come l’ivoriano, ha usufruito di qualche giorno di relax, come concordato con la società. L’algerino, con la Juventus a ridosso, ha, però, chiaramente goduto di questi giorni di libertà solo dopo il match. Stesso trattamento dunque per i due africani.