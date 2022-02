ML – Ibrahimovic, Tomori e Kessie: novità da Milanello

Da Milanello arrivano aggiornamenti riguardanti Ibrahimovic, Tomori e Kessie.

Questa è la settimana che porterà al derby di sabato alle ore 18:30 tra Inter e Milan. Una sfida che potrebbe essere decisiva per la corsa Scudetto. I rossoneri sono chiamati a vincere per alimentare le proprie speranze dopo la sconfitta contro lo Spezia e il pareggio contro la Juventus.

Non è ancora chiaro se Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori saranno della partita. Intanto, stando a quanto appreso da MilanLive.it, oggi l’attaccante svedese ha svolto del lavoro personalizzato il palestra mentre il difensore ex Chelsea ha lavorato sul campo svolgendo sempre una seduta personalizzata.

Stefano Pioli spera di recuperarli per il big match del weekend, ma lo staff rossonero non farà alcuna forzatura. Chi sarà certamente presente è Franck Kessie, atteso tra poco a Milanello e che effettuerà un allenamento personalizzato. Il suo rientro dalla Coppa d’Africa è avvenuto in ritardo per dei problemi logistici, però adesso è pronto a rimettersi a disposizione della squadra in vista di Inter-Milan.

Su Kessie rimane il dubbio del ruolo. Pioli dovrà scegliere se impiegarlo nella consueta posizione di mediano oppure se schierarlo da trequartista. L’ivoriano aveva giocato in posizione avanzata contro l’Empoli, segnando una doppietta. Potrebbe essere una soluzione tattica utile anche per bloccare Marcelo Brozovic, fonte di gioco della squadra di Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni il mister deciderà.

Avere a disposizione anche Ibrahimovic e Tomori sarebbe una grande cosa per il Milan, che per vincere ha bisogno del contributo di tutti. Purtroppo, le loro condizioni fisiche non sono al top e andrà utilizzata la giusta cautela.