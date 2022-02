Milan, la tentazione di Pioli | Nuovo ruolo per Rebic!

Carlo Pellegatti ipotizza un cambio importante di formazione. La sorpresa sarebbe legato ad Ante Rebic, schierato in un ruolo diverso dal solito

Nel consueto appuntamento sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulla situazione infortunati. Il noto giornalista ha confermato quanto detto in merito a Fikayo Tomori e Zlatan Ibrahimovic. I passi avanti importanti del centrale inglese, che oggi ha iniziato a correre sul campo, lascia sperare in un recupero in vista del derby.

Solo i prossimi giorni ci diranno se l’ex Chelsea potrà davvero esserci. Stesso discorso per l’attaccante svedese, che ha voglia di sfidare l’Inter.

“Tomori bene, bene – afferma Carlo Pellegatti – Sta già correndo fuori sul campo. Sono buone notizie… giocherà? Si vedrà di giorno in giorno. Dipende dal ginocchio se non si gonfia. Sarà una decisione del giovedì sera quando si deciderà se farà la partitella del venerdì”.

Niente allarmismi per Ibra – “Lo svedese, invece, si è allenato ancora dentro in palestra – conferma il giornalista -. Non bisogna, però, fasciarsi la testa perché lo svedese è un calciatore che si gestisce. Tutto chiaramente dipenderà dagli allenamenti di giovedì e venerdì. In questo momento mi sembra comunque candidato Giroud a giocare titolare”.

Milan, sorpresa Rebic

Carlo Pellegatti, nel corso del suo video, il secondo di giornata, si è soffermato anche sulla possibile formazione da contrapporre all’Inter. Il giornalista continua ad essere convinto dell’impiego di Kessie, nel ruolo di trequartista, anche se non ha nascosto la delusione per il fatto che oggi non si sia allenato con il resto della squadra.

Secondo Pellegatti, Stefano Pioli, inoltre, starebbe pensando ad un clamoroso cambio di formazione:”Il Milan potrebbe effettuare variazioni tattiche importanti – afferma – Con Kessie da numero dieci potrebbero essere dei cambi di formazioni, che sapremmo nel corso della settimana ma che potremmo ipotizzare già da adesso”.

La tentazione di Pioli – “Avendo già tre centrocampisti in campo, il mister potrebbe essere tentato di mettere Ante Rebic a destra, con Rafael Leao a sinistra e Giroud o Ibra in avanti. Giocheresti così comunque con tre giocatori portati all’attacco. Vedremo se nel corso dei prossimi allenamenti queste tentazioni diventerà una prova tattica. Il Milan deve recuperare i punti con lo Spezia, non ci sono alternative”.