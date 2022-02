Corvino: “Plizzari è un enfant prodige” | Lecce piazza giusta per valorizzarlo?

Parole di elogio da parte del nuovo club di Alessandro Plizzari, che è passato al Lecce in prestito durante la sessione invernale.

Tra i calciatori del Milan che hanno cambiato maglia in quest’ultima sessione di calciomercato c’è anche il giovane Alessandro Plizzari. Il portiere classe 2000 è un prodotto del vivaio rossonero, del quale si è spesso parlato bene.

Plizzari, inizialmente solo terzo portiere del Milan, è rimasto ai margini per un lungo infortunio. In questa sessione appena conclusa è stato il Lecce a prendere in prestito il giocatore, voluto fortemente dal direttore sportivo Pantaleo Corvino.

Lo stesso Corvino, storicamente un esperto di giovani talenti da lanciare e da scovare (l’ultimo è stato proprio Vlahovic) ha presentato oggi in conferenza stampa il calciatore giunto dal Milan, utilizzando parole al miele per lui.

Nella presentazione odierna, il dirigente salentino non ha avuto dubbi nel descrivere le qualità tecniche ed il talento di Plizzari. Un acquisto (a titolo temporaneo) che ha stupito molti vista la lunga inattività. Ma Corvino ha fatto intendere di credere fortemente sul 21enne scuola Milan.

“L’ho sempre ritenuto un enfant prodige fra i pali, uno dei talenti migliori del Milan. A volte un portiere ha bisogno di più tempo per esplodere, è un ruolo particolare. Plizzari risponde ai requisiti che cercavamo, gli infortuni non lo hanno aiutato e ha rallentato, ma oggi è pronto per darci il suo contributo”.

Un attestato di stima importante, che anche a casa Milan sperano venga seguito dai fatti. Delle qualità di Plizzari si parla da anni, persino l’ex storico patron Silvio Berlusconi lo indicò come “più talentuoso di Donnarumma“. Ma in tempi recenti ha fatto perdere le proprie tracce fra prestiti sventurati e infortuni gravi.

Plizzari ha già giocato a titolo temporaneo tra Ternana, Livorno e Reggina. Il portiere ha spesso pagato l’andamento troppo ondivago delle squadre in cui ha militato, soprattutto quella calabrese che dopo soli 4 mesi di prestito lo ha rispedito a Milanello. Ora, dopo quasi un anno di inattività e senza apparizioni ufficiali, Plizzari non deve sprecare la chance. Ha la fiducia di Corvino e di un ambiente che sa come far emergere i giovani talenti.