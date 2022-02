Milan, l’attaccante non è un obiettivo | Ipotesi bocciata!

Il Milan è chiamato anche a guardarsi in avanti. Un profilo non sembra proprio essere idoneo per il club rossonero. Il punto

Il calciomercato invernale si è da poco andato in archivio. Il gennaio del Milan si è chiuso così con il solo acquisto di Marko Lazetic. Il club rossonero ha deciso di continuare a intraprendere la strada della programmazione, non rispondendo così ai colpi di Inter e Juventus, che hanno messo le mani su Gosens e Vlahovic. I tifosi del Milan per gioire per un colpo di mercato dovranno aspettare la prossima estate.

Due affari sono strati praticamente prenotati: se tutto, infatti, dovesse andare per il verso giusto, come tutti si augurano, sia Sven Botman che Renato Sanches saranno due calciatori del Milan a partire da giugno.

Paolo Maldini e Frederic Massara, come è noto, hanno provato ad anticipare il doppio colpo ma i tentativi sono stati rispediti al mittente dal Lille. Gli ottimi rapporti tra i club lasciano pensare che si tratti, davvero, di due affari solamente rimandati.

Il Milan ha dunque le idee chiare in vista dell’estate, almeno in difesa e a centrocampo, considerando anche l’approdo in rossonero di Adli.

I maggiori dubbi, invece, sono legati all’attacco, dove è tutto da scrivere il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore a marzo prenderà una decisione: se dovesse arrivare la firma, il Milan potrebbe decidere di rimandare il grande colpo in avanti alla successiva sessione di mercato e affidarsi ad un profilo (oltre a Giroud) che dia garanzie di gol qualora Lazetic non dovesse essere ritenuto già pronto.

Leggi anche:

No ad Icardi

Andrea Belotti è uno dei nomi circolati in questi mesi ma non è l’unica. Si è parlato tanto anche di Mauro Icardi. La voglia dell’argentino di tornare in Italia, magari nella sua Milano, è nota a tutti ma gli ostacoli non mancano. Un profilo che però non sembra proprio da Milan: il calciatore guadagna davvero troppo per le casse rossonere. Il prossimo 19 febbraio compirà 29 anni, è dunque ancora relativamente giovane ma nell’ultimo periodo ha fatto parlare di se più fuori dal campo che dentro. In stagione ha segnato solamente cinque gol in 24 partite.

Ieri è tornato in campo, in Coppa di Francia, contro il Nizza. Il match ha visto vincere ai rigori i rossoneri. Una sconfitta che chiaramente non è passata inosservata, così come la prestazione dell’ex Inter. Come riporta Opta, Icardi in 64 minuti contro il Nizza ha toccato solamente sei volte il pallone, di cui una era il calcio d’inizio. Il peggior totale di sempre per un giocatore del Psg che ha giocato più di 45 minuti.

Una statistica che spiega il momento complicato di Icardi. Un attaccante dunque che ad oggi sembra proprio essere pronto. Un profilo dunque, come detto, non da Milan. In avanti i rossoneri hanno bisogno di garanzie e l’argentino non può certo darne.