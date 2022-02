Calciomercato Milan, dubbi su Ballo-Touré | Occhi su un nuovo terzino

La dirigenza rossonera valuterà se confermare Ballo-Touré come vice di Theo Hernandez: intanto spunta un possibile sostituto.

Tra gli acquisti fatti dal Milan nella scorsa finestra estiva del calciomercato c’è stato anche Fodé Ballo-Touré, preso per ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez. Un nome spuntato a sorpresa e poco conosciuto in Italia, pur militando in una squadra nota come il Monaco.

Il terzino sinistro classe 1997 era una riserva nel Principato e al momento dell’ufficializzazione del suo addio ci sono stati alcuni tifosi monegaschi che sui social network hanno commentato con entusiasmo. Non il miglior biglietto da visita per il giocatore, chiamato comunque a convincere in campo. In questa stagione ha finora messo insieme 11 presenze, non particolarmente esaltanti a dire il vero.

Leggi anche:

Via Ballo-Touré? Nuova idea per il vice Theo Hernandez

Il Milan nei prossimi mesi valuterà attentamente il rendimento di Ballo-Tourè, che dovrà essere bravo a sfruttare le occasioni che avrà. Se il terzino maliano non dovesse convincere, allora potrebbe essere presa la decisione di cederlo e di prendere un altro vice per Theo Hernandez.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, uno dei laterali difensivi mancini che piacciono al club rossonero è Adrien Truffert. Il francese classe 2001 milita nel Rennes e ha un contratto in scadenza a giugno 2025. In questa stagione 3 presenze e un assist in 24 partite giocate tra Ligue 1 e coppe. È anche nel giro della Francia Under 21.

Stando al sito specializzato Transfermarkt, il suo valore di mercato si attesta sugli 11 milioni di euro. Veloce e abile nell’uno contro uno, Truffert è un terzino decisamente interessante e che potrebbe fare al caso del Milan. Al momento non risulta nessuna trattativa, però gli osservatori rossoneri stanno monitorando anche lui tra i tanti talenti presenti nel campionato francese. Strapparlo al Rennes non sarà facile.

Si sa che Geoffrey Moncada, capo-scout milanista, ha un occhio di riguardo per la Ligue 1. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno preso più giocatori in Francia e c’è anche Truffert nella lista dei possibili acquisti futuri. Verso fine stagione, quando sarà più chiara anche la situazione di Ballo-Touré, la dirigenza sceglierà se effettuare un tentativo oppure virare su un altro obiettivo.

Con un titolare forte come Theo Hernandez chi arriva sa che rischia di avere poco spazio, Truffert e altri terzini mancini ne sono consapevoli come lo era lo stesso Ballo-Touré. Si tratta di un aspetto da considerare, perché qualche giocatore potrebbe preferire andare altrove per avere maggiore minutaggio di quello che avrebbe a Milano con l’ex Real Madrid davanti.