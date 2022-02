Anche il Milan su un trequartista portoghese | Colpo a zero

Il club rossonero interessato a un fantasista che può cambiare squadra “gratis” a fine stagione: ma c’è il Liverpool in pole position.

Una delle critiche mosse al Milan nelle ultime due sessioni di calciomercato è senza dubbio quella di non aver preso un nuovo trequartista. L’unico giocatore di ruolo è Brahim Diaz, che di fatto non ha un vero sostituto.

Spesso sulla trequarti abbiamo visto Rade Krunic, che però è più un centrocampista e ha caratteristiche completamente diverse da quelle di un fantasista. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di non intervenire in quella posizione per questa stagione, anche se per la prossima hanno già preso Yacine Adli che è un centrocampista in grado di giocare trequartista. Da capire se il francese verrà impiegato in mediana oppure più avanzato.

Calciomercato Milan, Liverpool è in netto vantaggio su un fantasista

Il Milan in questi mesi dovrà valutare se prendere o meno un calciatore capace di giocare da numero 10. Sicuramente Brahim Diaz non può bastare e Adli potrebbe essere impiegato a centrocampo. Maldini e Massara, in accordo con mister Pioli, dovranno prendere una decisione verso fine stagione.

Secondo quanto rivelato da The Athletic UK, il club rossonero era tra quelli che hanno messo gli occhi su Fabio Carvalho. Lo stesso hanno fatto Barcellona, Benfica, Monaco e Siviglia. Tuttavia, in pole position per il 19enne trequartista portoghese c’è il Liverpool.

A gennaio sembrava tutto fatto per il trasferimento del giocatore ad Anfield Road, i Reds avevano l’accordo con lui e sembravano a un passo dal chiudere anche con il Fulham. Alla fine, però, l’operazione non si è concretizzata. I Cottagers non hanno lasciato partire Fabio Carvalho, nonostante un contratto in scadenza a fine giugno 2022 e pertanto la possibilità che lasci Londra “gratis”.

Il Liverpool, forte dell’accordo già stipulato nei giorni scorsi, conta di assicurarsi il fantasista portoghese in estate. I Reds dovranno comunque corrispondere al Fulham un indennizzo per la crescita del ragazzo e puntano a trovare un accordo nei prossimi mesi, anche per sanare la diatriba sorta quando hanno tesserato Harvey Elliott nel 2019 sempre dai Cottagers. Un trasferimento a parametro zero che ha finito per far condannare il Liverpool a pagare un risarcimento al Fulham. I rapporti tra i due club non sono dei migliori.

Carvalho, comunque, dovrebbe finire alla corte di Jurgen Klopp. 7 gol e 4 assist nella Championship 2021/2022. Il suo talento ha colpito molto i Reds, desiderosi di strapparlo alla concorrenza.