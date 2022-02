Calciomercato Milan, nuovo nome per l’attacco | Altro talento francese!

Il club rossonero nel prossimo calciomercato estivo probabilmente prenderà un nuovo centravanti: spunta un altro nome in queste ore.

L’unico attaccante certo di essere al Milan anche nella prossima stagione è Olivier Giroud, che ha un contratto fino al 2023. Zlatan Ibrahimovic va in scadenza a giugno, mentre il giovanissimo Marko Lazetic andrà valutato per poi decidere se tenerlo oppure mandarlo in prestito.

È difficile pensare che la squadra rossonera rimanga con l’attuale parco attaccanti nella prossima stagione. Tutti si aspettano un colpo da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara. Molto dipenderà dalla decisione presa su Ibra, finora considerato un titolare e il cui eventuale rinnovo porrebbe un problema sul tipo di punta da prendere. Una prima scelta o una riserva? Spesso è stato fatto il nome di Andrea Belotti, che va in scadenza a giugno 2022 e può arrivare a parametro zero. Ma l’attaccante del Torino non convince del tutto.

Leggi anche:

Ekitike, nuova idea per l’attacco del Milan?

Tra i giovani finiti nel mirino del Milan c’erano Julian Alvarez e Yuri Alberto, ma il primo ha firmato con il Manchester City e il secondo con lo Zenit San Pietroburgo. Ci sono tanti profili che sono sotto osservazione e tra questi sembra esserci anche un talento francese classe 2002.

Si tratta di Hugo Ekitike, stellina del Reims in Ligue 1. In questa stagione 9 gol e 3 assist in 20 presenze tra campionato e Coppa di Francia. Un buon rendimento che ha attirato le attenzioni di diverse società europee importanti. Il Milan è molto attento al mercato francese e gli scout hanno segnalato anche il nome del numero 22 della squadra allenata da Oscar Garcia e occupa oggi la quattordicesima posizione in classifica.

Nel corso dell’ultima finestra invernale del calciomercato Ekitike sembrava molto vicino al trasferimento al Newcastle United, pronto a fare un investimento tra i 25 e i 30 milioni di euro. Sembrava tutto fatto, poi il Reims ha deciso di tenersi l’attaccante fino a fine stagione per garantirsi la salvezza in Ligue 1 e valutare eventuali nuove offerte in estate.

Il Newcastle United potrebbe riprovarci a giugno-luglio, se riuscirà a rimanere in Premier League nel frattempo, altrimenti non mancheranno le pretendenti. Il Milan valuterà se effettuare un tentativo per Ekitike oppure prendere un centravanti più pronto. I colleghi di calciomercato.it spiegano che anche Paris Saint Germain e Borussia Dortmund hanno messo gli occhi sul ragazzo, quindi le opzioni sono diverse per il suo futuro.