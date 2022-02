Milan, ufficiale il rinnovo | Ma in estate può partire

Poco fa è stato ufficializzato il rinnovo del difensore. Ma non è escluso che possa lasciare il proprio club la prossima estate.

Conclusa la sessione di mercato di gennaio, i vari club italiani cominceranno da subito a valutare come migliorare ulteriormente le proprie squadre in vista della prossima stagione. Ovviamente andranno prese decisioni con calma, in linea con l’andamento del campionato in corso.

Basti pensare al Milan, che ha già alcune idee chiarissime su come intervenire la prossima estate sul mercato. Ma tanto dipenderà dalla classifica finale e soprattutto dall’eventuale accesso confermato alla fase finale della Champions League 2022-2023.

Non solo i rossoneri; anche molti altri club di Serie A si stanno muovendo, in particolare nel tentativo di blindare i propri talenti. E’ ciò che ha fatto il Torino, squadra attivissima nel mese di gennaio e pronta a lavorare anche riguardo al futuro. Ufficiale poco fa un rinnovo di contratto atteso e molto importante.

Il prezzo si alza, ma il centrale è ancora sul mercato

Pochi minuti fa il Torino, tramite i propri account ufficiali, ha annunciato di aver prolungato il contratto del proprio vice-capitano. Il difensore brasiliano Gleison Bremer ha siglato il rinnovo contrattuale, con firma sino al giugno 2024. Un anno in più dunque per il classe ’97, come anticipato già nei giorni scorsi.

Bremer è considerato da Urbano Cairo e da tutta la società granata come uno dei punti fermi del progetto Toro. Non a caso è stata rispedita al mittente a gennaio un’offerta importante del Newcastle, soluzione che sembrava non piacere neanche a Bremer stesso.

Ma tale prolungamento non significa affatto che il brasiliano verrà tolto dal mercato, anzi. Lo suggerisce la nuova scadenza, fissata tra soli due anni e non oltre. L’intento di Cairo e della dirigenza è stato quello di non rischiare di perdere Bremer a basso costo nella prossima finestra di mercato, come invece accadrà con Andrea Belotti, destinato a svincolarsi.

L’unica cosa che cambia è il costo del suo cartellino. Con ancora due anni di contratto all’attivo, il Torino può chiedere per Bremer cifre piuttosto alte, anche vicine ai 35-40 milioni di euro. La sua partenza in estate resta probabile: molti club italiani ed esteri sono sulle tracce dell’ex Atletico Mineiro, tra cui il Milan. Ai rossoneri piace molto il profilo di Bremer, ma servirà battere la folta concorrenza per ingaggiarlo.