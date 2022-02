Calciomercato Milan, il piano per l’estate: un colpo per reparto!

Dopo un mercato di riparazione invernale piuttosto scialbo, il Milan si rifarà sicuramente nella sessione estiva con alcuni colpi.

Senza dubbio la sessione di mercato invernale appena concluso ha visto il Milan tra i club meno attivi ed esplosivi in Serie A. La dirigenza, assieme allo staff tecnico, ha evidentemente scelto di non effettuare operazioni costose o rilevanti prima della fine della stagione.

Qualche cessione low-cost di esuberi, il solo arrivo del giovanissimo Marko Lazetic e poi battenti chiusi. Il Milan sta bene così e non ha avuto modo di approfondire ulteriori trattative, nonostante i tanti nomi fuoriusciti a gennaio sui giornali e sui siti web. Paolo Maldini e compagnia hanno rimandato il grosso del lavoro alla prossima estate.

La dirigenza è infatti già focalizzata al futuro, a quando la stagione 2021-2022 andrà in archivio ed il Milan dovrà pensare a rinforzarsi seriamente. Ad oggi è praticamente impossibile dire quali esigenze avranno i rossoneri a giugno, visto che mancano 4 mesi al termine del campionato. Ma l’edizione odierna di Tuttosport ha fatto un quadro piuttosto chiaro in linea generale.

Tre innesti per migliorare la rosa del 2022-2023: i nomi

Il quotidiano sportivo torinese è sicuro. Il Milan sarà protagonista nel mercato estivo 2022, sicuramente molto di più rispetto alla sessione invernale recente. Lo sarà inevitabilmente, perché tra mancanze, esigenze tattiche e partenze inevitabili andrà puntellata la rosa, possibilmente anche migliorata.

Si parla di un colpo per reparto. Incominciando dalla difesa, una zona che poteva essere arricchita già a gennaio; il rientro di Simon Kjaer non cambierà i piani: il Milan punterà un centrale di spessore, che potrebbe sostituire Alessio Romagnoli in scadenza di contratto. Il profilo ideale resta quello di Sven Botman, classe 2000 del Lille, che lascerà la Francia a giugno e vede il Milan come una destinazione ideale.

Certo anche un innesto a centrocampo. Oltre al già bloccato Yacine Adli, che arriverà dal Bordeaux dopo essere stato messo sotto contratto nel 2021, il Milan sarà chiamato a sostituire il partente Franck Kessie. Anche in questo caso la strada principale porta a Lille: occhi su Renato Sanches, altro vecchio pallino rossonero. Una pista calda, ma non l’unica su cui stanno ragionando i dirigenti e gli osservatori.

Infine l’attacco. I ben informati giurano che Maldini proverà a portare un centravanti di spessore e dall’età più verde a Milanello, per evitare che il peso offensivo ricada solo sui veterani Ibrahimovic e Giroud. Molte le opzioni: dal futuro svincolato Andrea Belotti, passando per probabili investimenti di livello. All’estero piacciono lo svedese Alexander Isak, l’olandese Noa Lang fino a Jonathan David, ennesima stella del Lille sul taccuino rossonero.