Milan, ancora conferme | Pre-accordo con il Barcellona!

Importanti novità in merito alla situazione Kessie giungono dalla Spagna. Il centrocampista va in scadenza col Milan nel prossimo giugno

Il Milan e Kessie sembrano proprio non riuscire a trovare una soluzione per il rinnovo contrattuale del franco ivoriano. Difficile, molto difficile che questa si riesca a trovare adesso, a pochi mesi ormai dalla scadenza del contratto del centrocampista.

Una situazione divenuta difficile durante questa ultima estate, quando le pretese economiche del giocatore non sono più andate di pari passo con quelle che erano le idee della società. Kessie per il rinnovo chiede una cifra molto alta, 8 milioni di euro, non trovando riscontro positivo nella dirigenza rossonera che non vuole assolutamente spingersi ad accettare richieste di questo tipo. Insomma, una situazione da cui non si riesce ad uscire. Un peccato, tutto sommato.

Secondo molti addetti ai lavori, Maldini e Massara avrebbero dovuto accettare subito la proposta dell’entourage del giocatore, in quanto si tratta di un giocatore che negli ultimi due anni è stato decisivo in questa squadra. Ma la politica del duo dirigenziale è stata chiara sin dall’inizio, e lo avevamo capito anche da come era andata a finire con Calhanoglu e Donnarumma. Nessuno sconto per Kessie, così come non ce ne saranno più in là per gli altri talenti presenti in rosa.

Il Barcellona ha superato una vasta concorreza

A quanto pare un club si sarebbe già aggiudicato le prestazioni sportive del calciatore a partire dalla prossima stagione, e questo club non è il Milan. La prossima destinazione di Franck Kessie potrebbe essere in Spagna, esattamente Barcellona. E’ questa l’ultima indiscrezione riportata dal sito todofichajes.com, secondo cui il 79 rossonero avrebbe firmato già un pre-accordo con i blaugrana.

Una notizia molto importante a questo punto della stagione, che potrebbe avere ripercussioni inevitabilmente anche nelle sue prestazioni finali con il Milan. Xavi lo desidera con forza, dato che anche per un mito degli ultimi anni come Sergio Busquets l’età avanza in maniera inesorabile. Il Barcellona avrebbe superato una vasta concorrenza di club stranieri, tra i quali anche Real Madrid, PSG e Tottenham.

E dunque questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Kessie con la maglia del Milan. Molto probabile che sia proprio così, perché più passa il tempo e meno sono le possibilità che o Franck o il Milan cambino idea e vadano incontro alle richieste dell’altra parte.