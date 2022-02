Milan, la critica di TuttoSport: “Autogol sul mercato, che rischio per il derby!”

Il quotidiano sportivo giudica in maniera severa le strategie del Milan a gennaio, in particolare con vista sul derby di sabato prossimo.

Tra gennaio e febbraio spesso si decidono le sorti del campionato. Pur essendo quasi a metà stagione, sono le scelte dei club nel mercato di riparazione e l’eventuale ripartenza sul campo a determinare il proprio cammino. Lo sa bene il Milan, che dopo il ‘gong’ della sessione invernale si ritrova di fronte proprio l’Inter capolista.

Mai come quest’anno il derby rappresenta una chiave di volta della stagione per entrambe le milanesi. Un successo dell’Inter consentirebbe la fuga vera e propria agli uomini di Simone Inzaghi, un po’ come accaduto un anno fa. La vittoria del Milan invece riaprirebbe le ostilità e darebbe automatica fiducia ai ragazzi di Stefano Pioli.

Ma come arriva il Milan a questo derby? Certamente più incerottato rispetto ai cugini nerazzurri, per via di qualche infortunio di troppo e le condizioni non ottimali di diversi titolari. La redazione di Tuttosport oggi ha posto l’accento proprio su questo aspetto, montando una critica non velata alla dirigenza milanista.

Zero rinforzi in difesa. E Tomori è ancora in dubbio

Il quotidiano sportivo torinese non le manda a dire. Il Milan è rimasto quasi immobile sul mercato, in particolare bypassando un’esigenza dichiarata: l’innesto di un nuovo difensore centrale, visto l’infortunio a lungo termine di Simon Kjaer ed i problemi recenti occorsi a Fikayo Tomori.

Nonostante i tanti nomi scaturiti dalle cronache e dai retroscena mediatici, il Milan ha preferito non muoversi concretamente. Solo qualche sondaggio, ma in prospettiva futura. Per Tuttosport si è trattata di una grave mancanza, vista l’emergenza nel reparto arretrato in vista proprio del derby di sabato 5 febbraio.

Inoltre il Milan viene dichiarato colpevole due volte. Non solo per l’immobilismo, ma anche perché Maldini e compagnia nelle stagioni precedenti avevano dimostrato di sapersi muovere benissimo nel mercato di gennaio. Gli stessi Kjaer e Tomori arrivarono a Milanello proprio nelle sessioni di riparazione.

Inter-Milan diventa dunque una gara a rischio per la difesa rossonera. Il danese è out fino al termine della stagione e Tomori al 90% rischia di restare ai box per il recente infortunio al menisco. Pioli si presenterà incolpevolmente all’appuntamento più decisivo della stagione con una difesa improvvisata: capitan Romagnoli in scadenza e l’adattato Kalulu, a duellare con l’attacco stellare di Inzaghi. Un autogol dettato da scelte di mercato tutte da rivedere.