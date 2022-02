Milan, per Ibrahimovic serve un’impresa: le ultime sullo svedese

Le ultime notizie sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che rischia seriamente un altro forfait visto il guaio muscolare recente.

Una volta macchina da guerra, quasi bionica. Oggi calciatore sempre di grande spessore, ma con i problemi fisici di tutti noi comuni mortali. L’età anagrafica ha inevitabilmente cambiato il quadro fisico-muscolare di Zlatan Ibrahimovic: anche un super uomo come lui può cominciare a scricchiolare.

A 40 anni compiuti Ibra è ancora uno dei più forti elementi del Milan e della Serie A italiana. I numeri parlano per lui: 8 reti segnate in 15 gare disputate in campionato. Un gol ogni 113 minuti, con una media inferiore ad una marcatura ogni due partite. Insomma, lo svedese è sempre determinante, ma i limiti fisici si sentono.

Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, preoccupa non poco l’infortunio al tendine d’achille della gamba destra. Stop subito contro la Juventus prima della sosta, e che non sembra ancora dare tregua al numero 11 del Milan.

Leggi anche:

Si scalda Giroud per il derby

Non a caso il derby di sabato prossimo per Ibrahimovic sembra sempre più un’utopia. Ogni giorno che passa senza il rientro in gruppo dell’attaccante fa aumentare il rischio di non vederlo in campo a San Siro per Inter-Milan. Una mancanza pesante, per la qualità tecnica e soprattutto per il carisma che Ibra porta in certe gare di livello.

Anche ieri Zlatan ha lavorato a parte, in palestra, senza uscire sul campo d’allenamento. Evidentemente il fastidio al tendine ancora lo opprime e lo sta costringendo a sedute personalizzate ancora senza pallone. Il precedente non aiuta: a settembre scorso Ibra ebbe già problemi al tendine (quello della gamba sinistra) e fu costretto per un’infiammazione a saltare 6 partite, rientrando solo 30 giorni dopo tale infortunio.

Servirà un’impresa per esserci al derby, anche se Ibrahimovic ha abituato tutti i tifosi rossoneri a recuperi lampo da extraterrestre. Ma Stefano Pioli non chiede missioni eroiche al suo leader, il quale non può rischiare di affrettare i tempi per poi restare ancora in disparte per molto tempo.

Intanto si scalda Olivier Giroud. Il francese è in buona forma fisica e potrebbe approfittare del forfait di Zlatan per esordire nel derby di Milano. All’andata rimase in panchina per tutti i 90 minuti, mentre sabato può guidare l’attacco con la sua esperienza. Ma servirà un Giroud stile Chelsea e non la copia sbiadita vista di recente sotto porta.