Inter-Milan, mossa a sorpresa di Pioli: il piano per destabilizzare Inzaghi

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha in mente un cambio di strategia che potrebbe mettere in difficoltà Simone Inzaghi sabato.

Il countodwon è iniziato. Con il mercato ormai chiuso da qualche ora, l’attenzione è tutta rivolta alla ripresa del campionato, che vedrà immediatamente un big-match tra i più attesi della stagione. Manca pochissimo ormai al derby di ritorno tra Inter e Milan.

Un match da non fallire assolutamente, che può letteralmente chiudere o riaprire le sorti del campionato. Tutto è nelle mani del Milan, che battendo i rivali sabato prossimo rischierebbe di frenare la corsa dei nerazzurri al primo posto, dando nuovi stimoli ed accorciando la classifica.

Stefano Pioli non a caso sta lavorando alacremente sulla formazione ideale da schierare nel tanto atteso derby di San Siro. Non sono ammessi errori di valutazione e tutti i calciatori dovranno avere una collocazione precisa. In tal senso, come scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare una novità strategica atta a destabilizzare l’Inter.

Kessie e Theo Hernandez le pedine decisive

L’idea che sta balenando nella testa di Pioli e del suo staff per mettere in difficoltà i rivali riguarda la trequarti di campo. Nessuno stravolgimento tattico, visto che al 99,9% il Milan si presenterà col consueto 4-2-3-1 come modulo di riferimento. Ma la novità riguarda l’utilizzo degli uomini in campo.

Pioli è tentato dall’ipotesi Franck Kessie come trequartista puro, alle spalle della punta di riferimento e dunque in posizione più avanzata rispetto al solito. Esperimento in realtà già provato ad Empoli con successo, viste le due reti realizzate dallo stesso centrocampista ivoriano.

Mossa che avrebbe una doppia valenza tattica. La prima è quella di schermare l’uomo centrale del gioco interista, quel Marcelo Brozovic che si è rivelato ormai da tempo fondamentale per gli schemi di Simone Inzaghi. La pressione alta di Kessie sul play-maker nerazzurro potrebbe annullare certe giocate sul nascere.

Inoltre Kessie è il centrocampista più abile per conclusioni a rete ed istinto del gol. Ha sempre avuto un alto rendimento in fase offensiva e dunque scatenarlo in posizioni più avanzate potrebbe risultare ottimale, soprattutto per un Milan che ultimamente fa più fatica a segnare e creare occasioni.

Altro uomo-chiave potrebbe essere Theo Hernandez. Secondo le previsioni tattiche della Gazzetta, Pioli chiederà al terzino francese di spingere senza soluzione di continuità, quasi ad agire da ala vera e propria. I suoi tagli dentro il campo creeranno imbarazzo in fase di marcatura a Dumfries e Barella, costretti ad una fase difensiva più attenta. Piccole soluzioni per vincere il derby della vita.