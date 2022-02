Sanremo, la band sul palco dell’Ariston: “Tifosi del Milan dalla nascita”

Bella sorpresa per i tifosi del Milan durante la prima serata di Sanremo 2022, il Festival della Musica italiana. La band rivela la propria passione per i rossoneri

Ieri sera è iniziato il Festival di Sanremo 2022, la Kermesse della musica italiana più attesa dell’anno. L’anno scorso i tifosi del Milan lo hanno seguito con molto piacere per la presenza da ospite di Zlatan Ibrahimovic, il quale prese parte a tutte le serate con alcuni interventi simpatici insieme ad Amadeus. Lo svedese quest’anno non c’è ma sul palo dell’Artiston un po’ di sano milanismo anche stavolta non manca.

Nella prima serata come sempre si sono esibiti la prima metà degli artisti in gara. Fra questi c’era anche Rkomi, un altro noto tifoso rossonero che in passato ha anche collaborato con il Milan con alcuni contenuti multimediali per i social. Il rapper però non ha fatto riferimento alla sua passione per i rossoneri, se non nel pre-Sanremo: nel pomeriggio infatti aveva pubblicato una foto in Hotel in compagnia di una serie di gadget rossoneri, fra cui una bella borraccia e non solo. Ma per i tifosi del Milan la sorpresa è arrivata più tardi, verso la mezzanotte di questa prima serata del Festival della musica italiana. Bisogna dirlo: del tutto inaspettata!

Sanremo 2022, sorpresa per i tifosi del Milan: “E’ la nostra passione”

Intorno alla mezzanotte infatti sul palco dell’Artiston sono saliti i Meduza, voluti fortemente da Amadeus come ospiti di questa serata di Sanremo. Si tratta di un gruppo, o meglio un trio di producer house. Sono partiti da Milano e hanno conquistato gli USA grazie alla partecipazione del “The Ellen DeGeneres Show”, uno dei programmi più seguiti in tutti gli Stati Uniti. Esibizione fantastica e, fin qui, nulla di strano.

Dopo la performance Amadeus ha dato il microfono ad uno dei membri dei Meduza e ha posto a loro qualche domanda. Il “frontman” del gruppo, però, ha sorpresa tutti, compreso l’interista presentatore, con una frase del tutto inaspettata: “Abbiamo una grande passione nel nostro cuore: siamo tifosi del Milan fin dalla nascita“. Una passione comune per questi tre ragazzi che hanno conquistato l’America con le loro esibizioni e adesso hanno mostrato il loro talento a tutta Italia con questa partecipazione a Sanremo come ospiti.

Inutile dirvi che sui social hanno accolto questa cosa con stupore e soprattutto tanta ammirazione. L’ha presa un po’ meno Amadeus, grandissimo tifoso dell’Inter, che ha reagito a questa inaspettata uscita dei Meduza con una faccia che era tutto un programma. Davvero una piacevole sorpresa per i tifosi rossoneri che, da ieri sera, avranno sicuramente salvate le loro canzoni house nelle loro librerie musicali.