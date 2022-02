Milan, il riscatto è possibile | Costerà meno di 5 milioni!

Il club rossonero è stato convinto dalle prestazione dell’esterno e sta valutando il riscatto per la prossima stagione.

Il mercato di riparazione si è concluso da poco. Il 31 gennaio c’è stato lo stop ufficiale alle trattative e ora se ne riparlerà nella prossima estate. Nonostante ciò si continua a parlare di mercato in casa Milan.

I rossoneri hanno chiuso questa sessione invernale con un solo colpo in entrata, quello del giovane attaccante serbo, Marko Lazetic, arrivato dalla Stella Rossa. La dirigenza rossonera ha valutato opportuno rimandare al prossimo anno alcuni investimenti importante, soprattutto in difesa e in attacco, decidendo per il momento di mantenere praticamente inalterata la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Non se ne è fatto più nulla neanche per quanto riguarda la cessione di Samu Castillejo. L’esterno spagnolo è stato accostato a vario club nel finale di mercato, soprattutto alla Sampdoria di Marco Giampaolo, ma alla fine il giocatore ha deciso di rifiutare il trasferimento ed è restato a Milano. Il lavoro di Maldini non è però affatto diminuito con l’inizio del nuovo mese. Il dt della squadra rossonera è infatti già al lavoro per la prossima stagione e sta valutando il futuro di alcuni giocatori della rosa attuale. Uno di questi è sicuramente Alessandro Florenzi.

Pioli convinto dalla duttilità di Florenzi

Il laterale romano non aveva cominciato molto bene la sua avventura al Diavolo ma negli ultimi mesi si è ritagliato uno spazio importante in squadra, arrivando a collezionare 21 presenze già in questa prima parte della stagione, considerando tutte le competizioni. Importante è risultata soprattutto la sua duttilità in campo. L’ex Psg si è infatti dimostrato adatto sia da terzino che da esterno alto. mettendo in mostra le sue qualità in zona gol, come in occasione del gol su punizione contro l’Empoli.

La società rossonera sta quindi valutando il riscatto del cartellino del 31enne. La notizia è stata riportata stamattina da Tuttosport. Il quotidiano riferisce anche che Florenzi è arrivato in prestito dalla Roma per 1.5 milioni di euro e il Diavolo dovrà versare altri 4.5 milioni nelle casse del club capitolino se vorrà ottenere le prestazioni dell’esterno a titolo definitivo. Il contratto del calciatore con i giallorossi scade il 30 giugno del 2023.