ML – Rebic, ancora allenamento personalizzato: le ultime da Milanello

Arrivano nuove indicazioni da Milanello. Oltre a Ibrahimovic, anche il croato ha svolto un lavoro a parte, ma sul campo.

Arrivano ancora delle novità da Milanello per quanto riguarda l’allenamento di oggi. Il Milan è ancora alle prese con diversi giocatori non al top e si sta facendo di tutto per recuperarli entro sabato, o comunque in tempi brevi.

Così come durante tutta questa stagione, la squadra rossonera è sempre alle prese con un numero alto di infortunati. Dopo la difesa, questo è il momento dei problemi nel reparto offensivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, oltre a Ibrahimovic e Tomori (l’inglese ha però svolto una parte della seduta in gruppo) anche Ante Rebic ha svolto un lavoro personalizzato. L’attaccante croato a lavorato a parte ma comunque sul campo: difficile stabilire con precisione le sue condizioni e le reali possibilità che il classe ’93 possa esserci sabato contro l’Inter.

Per Ante #Rebic lavoro personalizzato sul campo — Martin Sartorio (@MartinSa1988) February 2, 2022

Leggi anche:

Per il match contro i nerazzurri salgono invece le speranze di Tomori. L’ex Chelsea è inaspettatamente tornato a lavorare già con i compagni e le possibilità di vederlo in campo sabato sono cresciute improvvisamente. Così come sono diminuite quelle di Ibrahimovic, che si è allenato a parte oggi. Con lo Ibra e Rebic in queste condizioni aumentano quindi le possibilità di vedere Olivier Giroud con una maglia da titolare. In questo senso però saranno decisivi i prossimi allenamenti.