ML – Tomori, novità importanti da Milanello. Ibra ancora a parte

I rossoneri continuano a prepararsi in vista del derby di sabato. Ancora personalizzato per Ibrahimovic mentre Tomori in parte col gruppo.

Il Milan ha svolto l’allenamento odierno, a quattro giorni di distanza dal derby contro l’Inter di Simone Inzaghu. Buone notizie da Milanello in merito alla questione riguardante gli infortunati.

Continua la preparazione della squadra rossonera in vista del rientro dalla sosta. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, la situazione che riguarda Fiyako Tomori può decisamente dirsi positiva. Il recupero del difensore inglese procede spedito, con l’ex Chelsea che ha svolto la prima parte dell’allenamento odierno insieme al gruppo. Successivamente c’è stato un lavoro personalizzato: comincia quindi a nascere la speranza di vederlo in campo già nel week end.

A parte si è allenato anche Zlatan Ibrahimovic: lo svedese sta recuperando ancora dal problema al tendine, rimediato nell’ultima sfida di campionato prima della pausa, quella contro la Juventus. Ibra non è ancora al meglio e la sua titolarità per sabato comincia ad essere in dubbio. Scalda i motori quindi Olivier Giroud, ma si capirà solo nei prossimi giorni chi guiderà l’attacco del Diavolo.

Nessun problema invece per Franck Kessie che ha lavorato a pieno regime con la squadra. Il centrocampista ivoriano aveva avuto dei problemi fisici durante la Coppa d’Africa ma ora è tornato a Milano ed è a totale disposizione del mister Stefano Pioli. Ovviamente ci sarà sabato contro i nerazzurri.