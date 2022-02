Serra: “Dopo Milan-Spezia ero frastornato. Ibra mi ha parlato”

Le dichiarazioni di Serra, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il fischietto di Milan-Spezia parla così dell’atteggiamento dei calciatori rossoneri

Ormai sono passati davvero tanti giorni ma la rabbia per Milan-Spezia, che si è giocata a San Siro lo scorso 17 gennaio, è ancora tanta.

Tre punti buttati al vento, con l’Inter che è scappata via. Ora il derby è ancor più importante per recuperare terreno e per non dire addio al sogno scudetto già a febbraio. Servirà una grande prova per avere la meglio su una squadra, quella nerazzurra, che corre veloce.

Un successo molto probabilmente farebbe dimenticare del tutto quella sciagurata partita contro lo Spezia o magari farebbe crescere ancor di più i rimpianti. Ciò che non verrà scordato è l’operato dell’arbitro Serra.

Il fischietto, chiaramente, finì al centro delle critiche per l’episodio principe – quello che ha impedito al Milan di esultare con il gol di Messias per un fischio anticipato – ma anche per una direzione di gara davvero rivedibile.

Le dichiarazioni di Serra

Il protagonista di Milan-Spezia è stato intervistato da Sky Sport. Serra è così tornato sull’atteggiamento del Milan, che lo hanno consolato al termine della partita: “Hanno fatto un gesto che ho potuto apprezzare a pieno soltanto il giorno dopo – ha spiegato – Un discorso bellissimo ma ero frastornato e l’ho capito solo il giorno dopo. In quel momento il mio stato d’animo non me lo aveva permesso.

Calabria mi ha confortato, Florenzi mi ha abbracciato. Theo Hernandez e Brahim Diaz mi hanno detto che a tutti capita di sbagliare. E poi è arrivato Ibrahimovic, che mi ha fatto un discorso il cui senso era: ‘ora tirati su e reagisci’. . Ora voglio solo tornare ad arbitrare, non vedo l’ora”.

