Kessie, la posizione del Milan è netta | Il finale sembra già scritto

Kessie e il Milan, una storia che rischia di finire: da Sky Sport il punto della situazione.

Il futuro di Franck Kessie molto probabilmente non sarà in maglia rossonera. Com’è noto, la trattativa per il rinnovo del contratto non sta decollando. L’addio è l’ipotesi più quotata ad oggi.

Sicuramente per il Milan sarebbe un’altra brutta botta perdere un altro giocatore così importante a parametro zero. Nel 2021 è successo con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ora può succedere nuovamente con Kessie. Senza scordare che pure Alessio Romagnoli va in scadenza a giugno e potrebbe partire gratis da Milanello. Gli addii con la medesima modalità rischino di essere di nuovo due. La società di via Aldo Rossi ha presentato le proprie offerte, però non intende spingersi oltre un determinato limite.

Milan, il punto sulla trattativa con Kessie

Il Milan non ha del tutto perso le speranze di trattenere Kessie e Romagnoli, ma molto dipenderà dalla volontà dei due giocatori. Se vorranno veramente rimanere alla corte di Stefano Pioli, lo dovranno far presente ai rispettivi agenti. Ciò comporterebbe l’accettazione di uno stipendio inferiore rispetto a quello richiesto finora.

Il giornalista Manuele Baiocchini in un intervento a Sky Sport ha spiegato che per Kessie le chance di rinnovo sono tendenti allo zero. Non ci sono stati nuovi incontri tra la dirigenza rossonera e l’agente del giocatore dopo quello avvenuto a Bologna mesi fa. L’offerta del Milan è la seguente: 5 milioni di euro più 800 mila euro di bonus. Non c’è l’intenzione di aumentarla. George Atangana aveva rifiutato tale proposta e difficilmente cambierà idea.

Baiocchini ritiene che ormai le parti si sentano libere, Kessie può trovarsi una nuova squadra per la prossima stagione. Tra l’altro, le regole gli consentono di firmare già adesso per un altro club. Il Tottenham si era fatto avanti durante il calciomercato di gennaio. Da vedere se gli Spurs ci riproveranno, anche se a centrocampo hanno preso già Rodrigo Bentancur dalla Juventus. Non mancano le società interessate all’ex Atalanta, ma va capito fino a che punto si vorranno spingere economicamente.

Stando a quanto trapelato in questi mesi, Atangana ha chiesto uno stipendio da circa 8 milioni netti annui per il suo assistito. Una pretesa decisamente esagerata. C’è qualcuno che in Europa vorrà dare tutti questi soldi a Kessie? Lo scopriremo…