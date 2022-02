Corsa contro il tempo: il punto su Ibra e Tomori

Il Milan oggi torna a lavorare a Milanello in vista del derby di sabato sera, in programma a San Siro alle ore 18.00

Ancora un allenamento al mattino per il Milan di Stefano Pioli. La squadra si ritroverà quest’oggi per continuare a preparare il derby. Le attenzioni chiaramente saranno puntate sui calciatori in dubbio, che ieri hanno svolto lavoro differenziato.

Franck Kessie ha spazzato via ogni dubbio. Le condizioni dell’ivoriano sono più che buone e mercoledì si è finalmente allenato con il resto del gruppo. Il trauma costale e le lacrime di Costa d’Avorio-Egitto sono ormai un lontano ricordo. D’altronde la tac di qualche giorno fa aveva dato esito negativo, escludendo lesioni.

Ieri però è arrivato il campo a spazzar via ogni dubbio. Pioli nonostante le tantissime voci di calciomercato continuerà a puntare con forza su di lui e come più volte detto è pronto a schierarlo nel ruolo di trequartista.

Stamani i giornali sportivi, parlando di Milan, si soffermano soprattutto su Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori. L’attaccante svedese – come raccontato – ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato in palestra. Da quando si è infortunato contro la Juventus, il calciatore non ha mai messo piede in campo. Potrebbe farlo tra oggi e domani e se il dolore al tendine d’Achille dovesse essere sopportabile si metterà a disposizione di Stefano Pioli e della squadra.

C’è dunque ancora qualche speranza di vedere Ibra per il match contro l‘Inter che vale davvero una stagione. La sensazione è comunque quella che sarà Olivier Giroud a partire dal primo minuto, in ogni caso. Il francese finalmente sta bene ed è pronto a dare il suo contributo in questa seconda parte di stagione, per spazzare via ogni dubbio.

Passi da gigante

Corre veloce verso il recupero Fikayo Tomori. Ieri vi abbiamo raccontato di come il difensore inglese si sia allenato inizialmente in gruppo, prima di staccarsi e svolgere un lavoro atletico personalizzato. Per la prima ha indossato le scarpette da calcio, dopo l’operazione al menisco.

Già stamani potrebbe lavorare interamente con il gruppo, o al massimo domani. E’ evidente che Tomori stia bruciando le tappe e che abbia tanta voglia di esserci ma non verranno corsi rischi. I giornali in edicola stamani non si sbilanciano del tutto. E’ evidente che tutto dipenderà dal ginocchio se dopo le sollecitazioni degli allenamenti non dovesse gonfiarsi, il derby diventerebbe realtà per la felicità di tutti i tifosi.

Anche Ante Rebic ha svolto lavoro differenziato sul campo, nella giornata di ieri, ma sul croato non c’è alcun tipo di preoccupazione in vista del derby.