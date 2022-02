Milan-Inter, i 10 gol più belli: Baggio, Seedorf e gli altri, che prodezze – Video

Inter-Milan, un altro Derby a San Siro, l’ennesimo remake di un grande classico del calcio italiano nel quale, in passato, non sono mancati grandi gol e grandi giocate per i rossoneri. Ve ne ricordiamo alcune

Fare una selezione dei gol più belli segnati dal Milan nel Derby contro l’Inter non è affatto semplice. In fattispecie come queste, con tanto materiale a disposizione, le scelte sono inevitabilmente parziali e, a volte, possono deludere chi ha ricordi o opinioni diverse. Si, è proprio così. I gol uniscono ma spesso dividono anche nei giudizi che li contrappongono ad altri per bellezza e importanza.

Per Milan-Inter ci abbiamo provato. Le nostre scelte si riferiscono solo a partite di campionato e non tengono conto della squadra che ha giocato in caso. Al contempo, i gol considerati si riferiscono a Derby disputati dagli anni ’90 in poi.

Gianluigi Lentini | Milan-Inter 1-1 (1992)

Il 22 novembre 1992, il Derby si giocava ancora di domenica pomeriggio alle 15. Non c’erano ancora le pay tv e i match si seguivano su Tutto il Calcio in radio. Quel giorno, a San Siro, non entrava nemmeno uno spillo. Il Milan di Capello, futuro campione d’Italia, contro l’Inter di Bagnoli.

Un undici rossonero quasi imbarazzante per competitività con Van Basten, Rijkaard, Gullit, Donadoni, Baresi e Maldini. A sbloccare il risultato al 40′, Gianluigi Lentini., acquisto milionario del mercato rossonero. Sull’assist di Van Basten, il tiro a giro dell’ex Torino toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali e non lascia scampo a Zenga. Nel secondo tempo, l’Inter pareggerà con De Agostini su papera di Francesco Antonioli, un errore che condizionerà l’esperienza in rossonero del portiere ex Cesena.

Roberto Baggio| Milan-Inter 1-1 (1996)

Nei suoi due anni al Milan, Baggio ha segnato un gran gol in un Derby. Era il novembre 1996 con Tabarez in panchina al posto di Capello e i rossoneri campioni d’Italia in carica. Al 3′ minuto, sul passaggio filtrante di Desailly, Weah fa velo e “lancia” Baggio solo davanti a Pagliuca. Splendio il tocco sotto del Divin Codino con la palla che si deposita in rete. Classe sopraffina. Quel gol resta l’ultima prodezza di Baggio al Milan. Il successivo esonero di Tabarez e l’arrivo di Sacchi avvieranno l’ultima parte dell’esperienza rossonera di Roberto che si concluderà l’estate successiva con il trasferimento al Bologna.

Gianni Comandini | Inter-Milan 0-6 (maggio 2001)

Una partita e due gol per farsi ricordare per sempre. Ci è riuscito Gianni Comandini, protagonista dell’indimenticabile Derby dell’11 maggio 2001 con Cesare Maldini in panchia. Uno 0-6 clamoroso avviato da una doppietta dell’attaccante. Splendido lo 0-2 con un colpo di testa potente e preciso su cross dell’imprendibile Serginho. A venti anni di distanza, Comandini conserva ancora intatta una posizione di prestigio tra i protagonisti della stracittadina.

Cosmin Contra | Milan-Inter 4-2 (ottobre 2001)

L’unico Derby di Fatih Terim da allenatore del Milan, una serata da Imperatore per il tecnico turco grazie a una rimonta impetuosa nella ripresa. Sotto per il gol segnato da Ventola nel primo tempo, i rossoneri pareggiano con Sheva e trovano il vantaggio con la staffilata sotto la traversa di Contra. Nulla da fare per Toldo. Per il terzino rumeno, acquistato dall’Alaves, un gol pazzesco dedicato a un amico scomparso nei giorni precedenti. Pippo Inzaghi e Sheva caleranno il poker. Terim sarà esonerato un mese dopo. Arriverà Ancelotti e il resto della storia lo sapete tutti.

Serginho | Milan-Inter 1-0 (2002)

Il Milan di Ancelotti, rinforzato da una sontuosa campagna acquisti estiva (Nesta, Rivaldo, Seedorf, Tomasson), affronta il primo dei quattro Derby di quella stagione che culminerà con la vittoria della Champions, arrivata dopo la qualificazione con l’Inter in semifinale. A decidere il derby di andata in campionato, un guizzo di Serginho. Assist fantastico di Rivaldo (uno dei pochi guizzi in rossonero), Serginho buca la difesa nerazzurra, brucia Toldo e deposita in rete. Incontenibile Evinrude e che azione ..

Clarence Seedorf | Milan-Inter 3-2 (2004)

“Gli ha tirato uno scaldabagno”, così Ancelotti ha descritto il gol di Clarence Seedorf che ha completato la rimontata da 0-2 nel Derby dell’annata scudetto. Un secondo tempo impetuoso quello dei rossoneri. Tomasson accorcia, Kakà pareggia al termine di una sgroppata incontenibile e Seedorf insacca il gol del sorpasso con un fendente da 30 metri che Toldo può solo ammirare in tuffo. Il gol dell’ex lancia il Milan verso uno Scudetto meritatissimo.

Kakà | Milan-Inter 3-4 (ottobre 2006)

Kakà ha segnato gol decisivi nei Derby: il 2-2 sopra citato, la deviazione su tiro di Gattuso che ha deciso il match del 2005 e il gol che ha sbloccato il punteggio nel Derby di ritorno del 2008 vinto dal Milan 2-1 che costrinse l’Inter, prima in classifica, a vincere lo Scudetto solo all’ultima giornata con Ibra decisivo a Parma.

A proposito di Ibrahimovic, nel suo primo Derby interista disputato nell’ottobre 2006, lo svedese segna il gol dello 0-3 che affossa il Milan a inizio ripresa. Seedorf accorcia poi Materazzi lancia l’Inter sull’1-4. Al 75′, l’incornata di Gilardino fa sperare i rossoneri nella rimonta che prosegue al 90′ con una prodezza di Kakà. Non sarà servito come quelli sopra citati ma quel pallonetto a Julio Cesar merita di essere ricordato. Sull’uscita del portiere nerazzurro, con una naturalezza disarmante, Ricky colpisce al volo dal limite e insacca con un pallonetto precisissimo che rende vano il tentativo di salvataggio di Cordoba.

Zlatan Ibrahimovic | Inter-Milan 4-2 (maggio 2012)

Una serata amarissima, il 6 maggio 2012 per il Milan. La sconfitta con l’Inter condanna i rossoneri e regala il primo Scudetto alla Juventus di Conte. Nel ko contro i nerazzurri di Stramaccioni, spicca il gol del provvisorio 1-2 di Ibrahimovic. Robinho, velo di Boateng, Ibra con un tocco supera Maicon e Lucio e batte Julio Cesar in uscita con un pregevole tocco sotto. Servirà a poco, Maicon e Milito abbatteranno le speranze rossonere e, sul neutro di Trieste, esplode la festa della Juve.

Jeremy Menez | Milan-Inter (2014)

Dopo i tanti Derby decisivi e spettacolari della prima decade del nuovo millennio, negli anni immediatamente seguenti, la stracittadina meneghina perde la sua importanza per l’alta classifica con Milan e Inter superate da Roma, Juventus e Napoli. il 23 novembre 2014, Jeremy Menez, protagonista di un grande inizio di stagione con il Milan di Inzaghi, sblocca il risultato con un pregevole tiro al volo su assist di El Shaarawy. Nella ripresa arriva il pareggio di Obi.

Christian Zapata | Inter-Milan 2-2 (2017)

L’urlo di San Siro a tempo scaduto per un pareggio insperato nella stracittadina giocata alle 12.30 del sabato di Pasqua. Christian Zapata con una deviazione volante aggancia l’Inter a tempo scaduto e segna il gol del 2-2 nel primo Derby “cinese” della storia. Una rimonta pazzesca, avviata da Romagnoli, che rende più piacevole la Pasqua dei tifosi milanisti e avvia il declino di Pioli che sarà esonerato dall’Inter prima della fine del campionato. Un gol da rivedere all’infinito…