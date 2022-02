Milan, rinnovo e cessione | Affare da 35 milioni!

Dopo il rinnovo, il costo del cartellino del calciatore si è alzato inevitabilmente. Ma la sua cessione è ormai cosa scontata!

Il Torino è riuscito nell’impresa di prolungare il contratto di uno dei suoi migliori giocatori. Parliamo ovviamente di Gleison Bremer, il possente difensore granata finito nel mirino di diversi top club europei. Soltanto ieri è arrivata la notizia ufficiale del suo rinnovo.

Il contratto del brasiliano con il Torino era in scadenza nel 2023, ma Urbano Cairo, dopo le dovute riflessioni e contrattazioni, è riuscito ad ottenere il prolungamento sino al 2024. Una mossa che non esclude la cessione del giocatore, anzi…la favorisce. Il patron granata è ben consapevole di quanto Bremer faccia gola a tanti club prestigiosi.

Il rinnovo è solo una formalità, che ha l’obiettivo di far guadagnare quanto più possibile al Torino. È chiaro, ad un anno dalla scadenza Cairo avrebbe dovuto cedere il suo difensore ad un costo ben inferiore rispetto a quello reale. Adesso, dopo il rinnovo, il club granata è pronto a chiedere ben 35 milioni di euro.

Discorsi e trattative che saranno avviati in estate, certo, ma il Torino ha già messo in chiaro le sue pretese. I club interessati non mancano. Il Milan si è fatto timidamente avanti a gennaio, e non è escluso che a giugno possa ritentare una qualche mossa. Il club più caldo in ottica Bremer è sicuramente l’Inter, che ha individuato nel brasiliano il miglior rinforzo per la sua difesa.

Da non escludere l’interesse della Juventus, anche se con l’acquisto di Gatti, scippato letteralmente ai granata, i rapporti tra i due club possono essersi incrinati. In campo internazionale c’è invece il Bayern Monaco sulle tracce di Bremer.

È vero che il Milan ha mostrato particolare interesse nei confronti di Bremer, soprattutto quando girava voce che si sarebbe aperta una trattativa che includeva anche Tommaso Pobega. Notizia smentita in poco tempo, dato che il Milan ha sempre affermato l’assoluta intenzione di non voler perdere il controllo sul centrocampista italiano.

Ad oggi, a prescindere da Pobega, pare che Maldini e Massara si siano defilati dalla pista conducente al brasiliano classe 1997. Il motivo è chiaro. Se c’è un giocatore per cui la società farà un sacrifico quello sarà Sven Botman. L’olandese rappresenta un profilo più adatto all’ambiente Milan. Il club rossonero predilige nettamente i profili giovani e dai quali trarre il massimo delle potenzialità.

Nella scelta può aver influito anche l’aspetto tattico, dato che Botman è un difensore già abituato a giocare in una linea a 4, mentre Bremer da tempo si destreggia in un reparto composto da 3 difensori. L’Inter, molto probabilmente, lo valuta un profilo adatto ad Inzaghi anche per tale motivo.

Ad ogni modo, adesso ci sarà da far i conti con le pretese al rialzo del Torino. Il Milan tenterà un’ultima mossa o lascerà Bremer alla concorrenza?