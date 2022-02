Milan, clamoroso dalla Spagna | Ha già scelto dove andare

Una notizia clamorosa filtra dalla Spagna. L’obiettivo di mercato ha deciso il club in cui accasarsi in estate, e non si tratta del Milan Stefano Pioli…

Il nome che più ha scaldato il mercato invernale del Milan è stato certamente quello di Sven Botman. Il difensore olandese è stato definito come il profilo perfetto per rinforzare la retroguardia rossonera, rimasta orfana di Simon Kjaer a fine 2021.

Un giudizio, a detta di molti, conforme alle idee di Paolo Maldini e Frederic Massara. Molto probabilmente, la dirigenza rossonera ha individuato in Botman il prescelto per rinforzare il reparto di difesa, che a gennaio si è trovato in seria difficoltà numerica.

Per fortuna, Pierre Kalulu e Matteo Gabbia sono riusciti a reggere in piedi la retroguardia del Milan, anche in assenza di Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli. Le buone prestazioni dei due novellini e l’impossibilità di acquisire Botman hanno condotto la dirigenza milanista a non fare alcun intervento sul mercato. Almeno per quanto riguarda la difesa.

Già, perchè il Lille non ha ceduto nè alle offerte del Milan nè a quelle ben più allettanti del Newcastle. Il club francese è rimasto fermo nella posizione di mantenere in rosa uno dei suoi migliori giocatori. Les Dogues dovranno disputare gli ottavi di Champions League contro il Chelsea e vogliono quantomeno provare a dare il tutto per tutto.

Per Botman, però, i discorsi sono soltanto rinviati a giugno. C’è chi afferma che il Milan in estate si rifionderà sull’olandese e che lo stesso giocatore farà di tutto per passare in rossonero. Non è dello stesso parere Todofichajes.com. Secondo il media spagnolo è un altro il club scelto da Sven per l’estate.

Botman, addio al Lille a giugno: direzione La Liga

Il noto portale spagnolo sopracitato ha lanciato oggi una indiscrezione che ha dell’assurdo. Sven Botman, secondo quanto riportato, non andrà al Milan a giugno. L’olandese avrebbe già scelto il Siviglia come sua prossima destinazione. Todofichajes.com è certo di tale affermazione, e aggiunge che Monchi abbia già stretto un principio d’accordo col giocatore.

Le trattative tra l’agente di Botman e il Siviglia vanno avanti da parecchio tempo. Il club spagnolo saluterà Koundé o Diego Carlos a giugno, o entrambi. Ecco che il centrale olandese classe 2000 è pronosticato ad essere il nuovo centrale della squadra di Lopetegui.

Todofichajes parla anche delle cifre dell’affare. Il Lille sarebbe pronto a chiedere 40 milioni di euro per la cessione di Botman, ma dati i buoni rapporti il Siviglia potrebbe riuscire ad ottenere uno sconto. Le cose staranno davvero così? Purtroppo possiamo solo attendere i prossimi mesi per capire.