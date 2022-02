Donnarumma chi? Maignan, derby clamoroso: le parate più belle – VIDEO

Riviviamo insieme tutte le parate che hanno tenuto a galla nel primo tempo il Milan nel derby contro l’Inter. Interventi decisivi per Mike

Quella di stasera è una di quelle partite che si ricorderanno a lungo. Un risultato insperato a fine primo tempo e diventato realtà al fischio finale. Una vittoria ottenuta con coraggio e personalità, e anche quel pizzico di fortuna che non guasta mai.

Ma il derby è sempre il derby e quando si vince i festeggiamenti sembrano non finire mai. Olivier Giroud ha deciso di regalare una gioia immensa ai tifosi del Milan con una doppietta in tre minuti che ha fatto “crollare” la Curva Sud. Proprio nella porta sotto la parte del tifo più caldo milanista sono arrivati i due gol che hanno permesso alla squadra di Stefano Pioli di portare a casa il derby della Madonnina contro l’Inter di Inzaghi.

Con questi tre punti il Milan si avvicina maledettamente all’Inter, ora è solo una la lunghezza che separa le due squadre lì nella parte alta della classifica. Certo, bisogna considerare che i nerazzurri hanno una partita in meno ma adesso avranno un calendario abbastanza complicato, Champions League compresa. Una vittoria che al Milan deve dare fiducia, quella che si era andata un po’ sgretolando negli ultimi incontri. Pioli l’ha vinta con i cambi ma non solo, perché Giroud non è stato l’unico a portare in paradiso il diavolo. Anche la partita di un altro giocatore è stata mostruosa e per questo dobbiamo assolutamente parlarne.

Brozovic, Dumfries, Dzeko, Lautaro: Magic Mike ipnotizza tutti

La serata di Magic Mike Maignan è stata da sogno. Il primo tempo del Milan si è concluso in svantaggio di un solo gol solo e soltanto grazie alle prodezze del portiere francese, che ha tenuto letteralmente a galla i rossoneri. Basta definirlo come una sorpresa: qui ci troviamo di fronte ad un fenomeno. I numeri parlano chiaro, le immagini anche. Ed è per questo che abbiamo raccolto tutte le parate di questa sera di Maignan che hanno contribuito in gran parte alla vittoria finale del Milan.

La prima è su Brozovic, che ci ha provato dalla distanza. Tiro banale, se non fosse arrivata la deviazione di Kalulu che avrebbe messo fuori causa qualsiasi portiere. Ma non Maignan, che con uno scatto felino ha cambiato direzione ed è riuscito ad acciuffare la sfera.

La dificultad de esta atajada es gigante, los reflejos ,la reacción, la elasticidad, en fin, brutal lo de #Maignan hoy 👏.#derbydellamadonnina #SempreMilan pic.twitter.com/69HtKq1FxX — Yandy González (@YandyGonzalez74) February 5, 2022

Poi la parata su Dumfries è qualcosa di incredibile. Un tiro a botta sicura da pochi metri, ma lui (non si sa ancora come) riesce a coprire tutta la porta e ci arriva col piede prima e col corpo poi.

Hablemos del PARTIDAZO De Mike Maignan. 🇫🇷🔴⚫ pic.twitter.com/Jc4Jtzr8xC — Ac Milan Paraguay (@ACM_paraguay) February 5, 2022

Da applausi l’uscita fuori dalla sua area su Calhanoglu lanciato a rete. Lì, se sbagli anche di un millimetro la scelta di tempo, prendi il rosso e lasci la tua squadra in dieci. Ma Mike non ha esitato nemmeno un attimo ed ha provato anche ad uscirsene in bello stile.

Maignan rangkap jabatan jadi Nesta pic.twitter.com/vAa3Vx3O2b — SERIE A LAWAS 🇮🇩🇮🇹 (@SerieA_Lawas) February 5, 2022

Meno straordinarie ma comunque importanti ed efficaci le parate su Dzeko e Lautaro. Un portiere onnipresente, sempre attento, bravo con i piedi. A questo punto non si può più nascondere il fatto che nell’ultima estate, l’affare in porta, lo ha fatto senz’altro il Milan.