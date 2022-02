Castillejo fa impazzire i milanisti! Il gesto spopola sui social – VIDEO

Samuel Castillejo ha deciso di infiammare così il post partita del derby della Madonnina. A modo suo, come sempre: sfottò agli interisti!

Il Milan vince il derby con l’Inter e si rifà sotto per il primato in classifica. Sicuramente non la miglior prova della squadra di Pioli ma la vittoria di stasera dà una forza e una carica impressionanti per il prosieguo della stagione. L’ha decisa Giroud con una magica doppietta nel secondo tempo.

La rivalità tra Milan e Inter è storica e non la scopriamo di certo noi. Allo stadio, durante il derby, si respira un’aria magica, fatta di continui sfottò, coreografie, cori. Se poi alcuni giocatori decidono di passare da una sponda all’altra di Milano non fanno altro che infiammare ancora di più questa situazione. Ed è un po’ quello che ha fatto Hakan Calhanoglu, che all’andata segnò su rigore ed esultò in maniera strafottente nei confronti dei suoi ex tifosi.

Oggi però il popolo milanista ha avuto la sua grande rivincita battendo il turco con il risultato di 2-1. E’ stato proprio Calhanoglu a fornire l’assist del momentaneo vantaggio di Perisic. Tutto inutile però perché nella ripresa un super Olivier Giroud ha deciso di deliziarci con una doppietta da attaccante vero.

Castillejo cambia il colore delle luci nel tunnel: il video è già virale

Nonostante non sia sceso in campo, Samuel Castillejo si è reso protagonista di un gesto che ha fatto impazzire (nei versi opposti) sia i tifosi del Milan che quelli dell’Inter. Uscendo da San Siro, lo spagnolo si è avvicinato ad un interruttore all’uscita di un tunnel dello stadio ed ha cambiato la luce dominante da azzurra a rossa. “San Siro è nostro“, questo è stato il commento di Samu che ha accompagnato il video pubblicato da lui stesso sui propri canali social.

E sono proprio questi gesti, questi sfottò, che rendono magica l’aria che si respira al derby di Milano. Tante volte sono stati gli interisti a prendersi gioco dei milanisti, ma oggi la ruota è girata. Dalla possibile cessione (anzi, era quasi tutto fatto) alla permanenza in rossonero almeno fino a giugno. Castillejo vuole continuare a divertirsi e dimostra, nonostante tutto, di essere un grande tifoso del Milan in qualsiasi situazione. Non è un caso che al secondo gol di Giroud sia stato uno dei primi a riversarsi in campo per esultare con i compagni.