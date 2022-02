Inzaghi: “Sanchez non cade da solo. Giroud lo ha spinto fuori dal campo”

Simone Inzaghi, nel post derby, ha criticato duramente la direzione di Guida. Sul 2-1 del Milan, a detta del tecnico, c’è fallo netto!

Vittoria pazzesca del Milan stasera nel derby della Madonnina! Un successo al quale non avrebbe creduto nessuno, dato che i nerazzurri hanno comandato il match nettamente per i primi 45 minuti. La squadra di Pioli ha però ribaltato il vantaggio dell’Inter negli ultimi 20 minuti della gara.

Una micidiale doppietta di Olivier Giroud ha regalato al Milan una vittoria più che preziosa. I rossoneri, così, possono continuare a sperare nel titolo stagionale. Peccato però che non sono mancate le polemiche nel gol vittoria dell’attaccante francese. Le critiche sull’arbitraggio sono nate da un presunto fallo dello stesso Giroud su Alexis Sanchez prima dell’1-2.

A sostenere in maniera decisa tale tesi è stato soprattutto Simone Inzaghi. A detta dell’allenatore nerazzurro, il fallo dell’attaccante del Milan è stato assolutamente evidente sul suo giocatore. Inzaghi ha quindi polemizzato la direzione dell’arbitro Guida, che secondo la sua opinione ha sbagliato valutazione sull’episodio.

Queste le parole dell’ex Lazio al termine della gara ai microfoni di DAZN:

Sanchez ha preso una spallata da Giroud ed è finito fuori dal campo. Se per voi è regolare va bene così. Anche nel primo tempo ha lasciato correre e ha avuto questo metro. Penso che Sanchez non cada da solo. Sul 2/3-0 l’arbitro non avrebbe fischiato ugualmente