Giroud: “I derby si vincono, felice per i tifosi. We are back!”

L’ha decisa lui, l’uomo più atteso, nella partita più importante della stagione. Olivier Giroud è il grande protagonista di Inter-Milan

Il Milan vince il derby della Madonnina al termine di una gara mozzafiato e piena di emozioni. Primo tempo che si era chiuso col vantaggio nerazzurro con Perisic, nella ripresa però un diavolo più determinato è riuscito a ribaltare tutto.

Il man of the match della serata è senz’altro Olivier Giroud. La punta francese si è preso in mano il Milan e ha trascinato i compagni fino alla rimonta. Il primo gol è da attaccante di rapina, spesso i numeri nove dicono che quelle sono le reti più belle per una punta. Il secondo è una magia, con un tacco si è liberato di De Vrij e l’ha messa all’angolino.

C’era bisogno di una vittoria così per continuare a crederci, peccato solo per il rosso finale rimediato da Theo Hernandez. Ma è un rosso molto intelligente, perché di fatto ha negato una possibile ripartenza all’Inter. Ma adesso concentriamoci su Giroud, che aveva il difficile ruolo di sostenere tutto il reparto offensivo da solo e ci è riuscito alla grande, lottando come un guerriero con i difensori nerazzurri. La doppietta è solo la ciliegina sulla torta.

Giroud, che felicità nel post-partita! Le sue parole

Queste le dichiarazioni rilasciate a Dazn dal francese che in questo momento sta facendo impazzire i tifosi del Milan: “Un derby si vince. Eravamo in difficoltà nel primo tempo, nel secondo tempo siamo tornati in partita. Speravo in qualche palla in area, è fantastico per i nostri tifosi. Non so cosa dire, sono felice e orgoglioso di questa squadra che non ha mollato”.

Lo spirito del gruppo: “Ero un po’ frustrato nel primo tempo così come tutta la squadra perché non abbiamo giocato bene. Lo sappiamo. Abbiamo mostrato grande spirito di squadra tutti insieme. We are back! Adesso la strada è ancora lunga, siamo in corsa per lo Scudetto ma ci sono ancora tante partite da giocare e l’Inter resta in testa. Facciamo le cose fatte bene, vinciamo e poi vediamo cosa fanno loro”.