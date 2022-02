Serie A, la classifica dopo Inter-Milan: rossoneri a -1 dalla vetta

Vittoria pazzesca e inaspettata quella del Milan sui cugini nerazzurri. 1-2 il risultato finale. La classifica adesso sorride alla squadra di Pioli…

Che emozioni a San Siro stasera! Il derby della Madonnina ha regalato un’altalena di sensazioni ai tanti tifosi rossoneri e nerazzurri. Il Milan si è aggiudicato il successo nella stracittadina, ma i primi 70 minuti sono stati davvero complicati.

L’Inter ha dato la sensazione di comandare e meritare l’iniziale vantaggio di 1-0 grazie al gol di Perisic nel primo tempo. La squadra di Inzaghi ha giocato la prima parte di gara in maniera nettamente migliore rispetto ai rossoneri. Sia in fase difensiva, che offensiva, che del controllo palla.

Il Milan, però, non si è affatto arreso. E ha ribaltato la gara negli ultimi 20 minuti. Una doppietta micidiale di Olivier Giroud ha fatto sì che stasera Milano si tinga di rossonero. Un epilogo ben diverso da quello della scorsa stagione, in cui l’Inter aveva vinto il derby di ritorno e aveva dato inizio alla strepitosa fuga scudetto.

Il risultato di 1-2 di stasera dimostra che il Milan è ancora in corsa per il titolo. E che qualcosa può andare diversamente questa stagione. Adesso, con i 3 punti conquistati, il Diavolo si trova sempre al secondo posto della classifica, ma stavolta ad un solo punto di distanza dai cugini nerazzurri. Certo, l’Inter conta una partita in meno da disputare, ma la vittoria del derby tiene accese tante speranze.

L’Inter è in testa a 53 punti, mentre il Milan si trova a quota 52.

Di seguito la classifica aggiornata al post-derby: