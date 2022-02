Inter-Milan, gli Highlights del Derby: gol e sintesi della partita – Video

Inter-Milan, la cronaca con gli highlights del Derby di ritorno, disputato a San Siro sabato 5 febbraio 2022

Sul prato di San Siro completamente rimesso a nuovo dopo la recente rizollatura, Inter e Milan scendono in campo, accolte da un grande pubblico, presente sugli spalti per il massimo della capienza consentita.

E’ l’Inter a fare la partita nel primo tempo. Il gol di testa giustamente annullato per fuorigioco a Dumfries è il primo campanello d’allarme per il Milan che subisce il predominio dei rivali, più volte pericolosi dalle parti di Maignan. Il portiere rossonero compie un primo grande intervento sulla deviazione di Kalulu. Al 26′, ci prova Barella ma il tiro potente del centrocampista nerazzurro termina di poco fuori. Passa un minuto e l’Inter si procura un’altra grande occasione con Dumfries che, solo davanti a Maignan, conclude troppo centralmente.

Il Milan prova ad allentare la pressione e si rende pericoloso per la prima volta al 35′ con il tiro dalla distanza di Tonali sventato con una grande parata in tuffo di Handanovic. Sulla respinta del portiere, cross di Hernandez e deviazione “pericolosa” di De Vrij. Al 38′, l’Inter passa in vantaggio. Calcio d’angolo di Calhanoglu e Perisic, solo in area, batte imparabilmente Maignan. Nulla può stavolta il portiere. Inter avanti con merito al 45′, 1-0.

Il Secondo Tempo

A inizio ripresa, Pioli sostituisce un impalpabile Saelemakers con Messias. L’Inter rallenta nettamente il ritmo ma il Milan non ne approfitta. L’unica occasione nei primi venti minuti è un calcio di punizione di Tonali deviato sul fondo. Entra anche Diaz al posto di uno spento Kessie. E’ proprio lo spagnolo a servire una palla invitante a Leao che l’attaccante calcia ampiamente alta sulla traversa.

Al 75′, l’improvviso pareggio per il Milan. L’Inter sbaglia disimpegno, Diaz conclude e sulla deviazione la scivolata di Giroud è vincente. Cambia la partita. L’incredibile vantaggio del Milan si concretizza poco dopo. Merito di una magia di Giroud con il dribbling fantastico su De Vrij e la conclusione che batte Handanovic. A 10′ dal termine, il Milan è incredibilmente avanti 1-2. Nel finale, il Milan controlla. L’espulsione di Hernandez precede il fischio finale. VINCE IL MILAN e riapre tutto.

