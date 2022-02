Diretta Live Inter-Milan: cronaca e risultato in tempo reale del derby Inter-Milan, valido per la 24esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DEL DERBY INTER-MILAN

Derby Inter-Milan: la diretta della partita

28′ – Miracolo di Maignan sulla conclusione a botta sicura di Dumfries!

⏱ 28′ – MAIGNAN DE NOVO! ⛔️ Dumfries aparece solto na cara do nosso goleiro, mas @mmseize cresce pra cima dele e faz outra aparição espetacular. Que homem! 👏#InterMilan 0️⃣-0️⃣#SempreMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/AAj6qExvpd — AC Milan BR (@acmilanbr) February 5, 2022



27′ – Buona azione dell’Inter, Dzeko serve Lautaro Martinez ma il suo tiro viene deviato e poi Maignan riesce a evitare il corner.

26′ – Buon inserimento di Barella, che sulla sponda di Lautaro non calcia bene dall’interno dell’area.

23′ – Kalulu anticipa Lautaro Martinez in area, evitando che l’argentino possa calciare.

20′ – Ammonito Romagnoli per fallo su Dzeko in un tentativo di anticipo.

20′ – Il Milan si lamenta per un tocco di braccio in area nerazzurra su un tiro di Leao. L’ex arbitro Marelli a DAZN spiega che il braccio era vicino al corpo, quindi niente penalty.

15′ – Meglio la squadra di Inzaghi di quella di Pioli in questa fase.

11′ – Tiro di Brozovic deviato da Kalulu, ma Maignan è bravissimo a parare in due tempi.

10′ – Gol annullato all’Inter, Dumfries di testa aveva sovrastato Theo Hernandez sul cross di Perisic. Il croato era in fuorigioco.

8′ – Equilibrio tra Inter e Milan finora.

5′ – Buoni ritmi in questo avvio di match.

3′ – Cross di Calabria deviato, palla che finisce sopra la traversa e dunque corner per i rossoneri.

1′ – Derby iniziato a San Siro!

Alle ore 18 l’arbitro Marco Guida darà il via alla sfida.

Serie A, formazioni ufficiali Inter-Milan

INTER (3-5-2): Handanović; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Martínez, Džeko. A disp.: Cordaz, Radu; D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Kolarov, Ranocchia; Gagliardini, Vecino, Vidal; Curatolo, Sánchez. All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi, Gabbia, Tomori; Bakayoko, Castillejo, Díaz, Krunić, Messias; Lazetić, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

La presentazione del derby di Milano

Terminata la pausa nazionali, torna la Serie A e offre subito un big match di alta classifica come Inter-Milan. Questo derby di Milano potrebbe essere cruciale per la corsa Scudetto. I rossoneri sono praticamente costretti a vincere, sono a -4 e potenzialmente a -7 considerando che i nerazzurri devono recuperare una partita contro il Bologna. Perdere oggi rischia di mettere fine alle speranze di vincere il tricolore.

La squadra di Pioli non arriva al meglio a questo appuntamento forse decisivo. Infatti, Ibrahimovic e Rebic non hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici. Tomori è a disposizione, però non al 100%. L’allenatore emiliano spera che i suoi ragazzi tirino fuori una grande prestazione e conquistino i 3 punti. Si aspetta tanto soprattutto da quei calciatori che sono dei leader tecnici e che possono fare la differenza, a partire da Theo Hernandez e Rafael Leao.

Inzaghi è privo di Correa e del nuovo arrivato Gosens. Nel complesso la sua squadra sembra godere di maggiore salute e affronta il derby con meno pressione rispetto ai rivali cittadini. C’è voglia di vincere, ovviamente, ma anche la consapevolezza che un pareggio o una sconfitta manterrebbero l’Inter in testa alla classifica e che c’è un recupero contro il Bologna da sfruttare per allungare.