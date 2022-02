Inter-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il Derby oggi dalle 18

Inter-Milan, è il giorno del Derby. A San Siro si gioca alle 18. Le indicazioni su dove vederlo in streaming e in diretta tv

L’attesa sta per finire, finalmente. Oggi, sabato 5 febbraio, dalle ore 18, Inter e Milan si affrontano a San Siro nel Derby di ritorno. A differenza delle ultime partite disputate a gennaio, tornano gli spettatori sugli spalti per assistere a un match importantissimo per l’alta classifica.

Il Milan, dopo il terribile ko interno con lo Spezia e il pareggio a reti bianche con la Juve, non può permettersi ulteriori passi falsi per non perdere ulteriormente terreno dall’Inter capolista che, peraltro, deve ancora recuperare il match non disputato all’Epifania a Bologna. Pioli affronta l’ennesimo big match della sua gestione in emergenza. Stavolta, il reparto con più assenze sarà l’attacco, privo di Ibrahimovic e Rebic. C’è qualche speranza di vedere in campo Tomori, convocato anche se non al meglio dopo l’operazione al menisco. Assenza importante in attacco anche per l’Inter con Inzaghi che deve rinunciare a Correa. Indisponibile Gosens mentre Caicedo va in panchina.

All’andata, lo scorso 7 novembre, fu 1-1 con i gol di Calhanoglu su rigore e di Tomori. Decisivo Tatarusanu con il rigore parato a Lautaro Martinez Nel finale, il palo di Saelemaekers per un Milan che, tre mesi fa, aveva ben sette punti di vantaggio dall’Inter e ora si ritrova a inseguire la vetta con le inseguitrici in zona Champions (Atalanta, Juventus oltre al Napoli) sempre più vicine.

Inter-Milan, diretta tv e streaming del Derby

Alla stregua di quello di andata anche il Derby odierno è un’esclusiva assoluta di DAZN che trasmetterà l’evento in streaming sull’applicazione disponibile per dispositivi mobili, smart tv, Amazon Fire Stick, Apple Tv, console di gioco e decoder TimVision. Il match sarà preceduto dal consueto pre partita con Diletta Leotta. Telecronaca di Pierluigi Pardo.

Non ci sarà la diretta tv per i clienti di Sky satellite. Su Sky, Inter-Milan sarà visibile solo su Sky Sport Bar, il canale disponibile esclusivamente per bar, ristoranti, alberghi e altre attività per il pubblico. Al contempo, su Sky non saranno disponibili gli highlights della partita se non in tarda serata dopo il match delle 20.45 tra Fiorentina e Lazio, trasmesso in co eclusiva con Sky.

Dopo quella con l’Inter, il Milan avrà due partite consecutive su Sky, domenica 13 febbraio alle 12.30 con la Sampdoria in casa e sabato 19 alle 20.45 con la Salernitana all’Arechi. I rossoneri torneranno in campo mercoledì 9 febbraio nel quarto di finale contro la Lazio. Quest’ultimo match sarà visibile in chiaro su Canale 5 dalle ore 21.