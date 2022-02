Inter-Milan 1-2, le pagelle: Giroud monumentale, Brahim Diaz illumina!

Inter-Milan 1-2, le pagelle: Giroud da sogno, la sua doppietta vale il derby, che impatto di Brahim dalla panchina. Maignan è un gatto

Il primo tempo del derby di ritorno è a tinte nerazzurre. E’ l’Inter che si fa maggiormente pericolosa, scontrandosi contro un immenso Mike Maignan. Il portiere francese è miracoloso sulla deviazione di Kalulu in contro tempo, e ancor più decisivo sul tiro ravvicinato di Dumfries. E’ in ogni caso l’Inter a passare in vantaggio al 38′ sul solito calcio d’angolo. Kalulu si perde Perisic che, troppo libero di calciare, di piatto mette dentro l’1-0. Unica occasione del Milan arriva su un tiro di Tonali, parato bene da Handanovic, sulla ribattuta il cross di Theo crea pericoli ma da pochi passi Leao non riesce a trovare la porta.

Inizia meglio il secondo tempo del Milan, che mentre l’Inter cala la guardia e sembra accontentarsi del vantaggio cresce minuto dopo minuto. L’impatto di Brahim Diaz sulla trequarti è devastante, lo spagnolo dà nuova vita all’attacco rossonero e il Milan ribalta il risultato con una doppietta di un grandissimo Olivier Giroud.

Inter-Milan, le pagelle

Maignan 7,5: Migliore in campo senza dubbio nella prima frazione, con due interventi miracolosi tiene in piedi il Milan. Per tutta la gara dà sicurezza al reparto difensivo con i suoi riflessi felini e le sue uscite.

Calabria 6: Soffre moltissimo la fisicità di Perisic, che lo punta con costanza e crea molti pericoli sulla fascia destra. Insolitamente impreciso nel primo tempo, serve l’assist del 2-1 per Giroud.

Kalulu 6: Prestazione in crescendo del francese, inizialmente sicuramente macchiata dalla mancata marcatura su Perisic. Secondo tempo di personalità incredibile.

Romagnoli 7: Grande prova di Romagnoli che non si fa intimorire dal giallo rimediato a inizio gara, lottando su ogni pallone per novanta minuti e guidando splendidamente la difesa.

Theo Hernandez 6,5: Il duello fisico con Dumfries sembra togliergli energie per proporsi in avanti. Contenuto dalla retroguardia interista, ci mette tanta fisicità e intensità.

Tonali 7: Dai suoi piedi nasce l’unica azione pericolosa del primo tempo del Milan. Un bel tiro da fuori impensierisce Handanovic, che come lo scorso anno gli nega la gioia del gol. Tanti interventi in mezzo al campo, da lui nasce anche l’azione del gol del pareggio.

Bennacer 7: Ottime chiusure e raddoppi, preziosi i suoi ripiegamenti. Partita sontuosa in fase difensiva, recupera moltissimi palloni pesanti (Krunic sv).

Saelemaekers 5: Malissimo sulla palla gol di Dumfries, dove troppo molle non riesce a intervenire. Non in palla nemmeno in avanti, dove non riesce quasi mai a rendersi pericoloso (Brahim Diaz 7,5: entra e cambia il match, da nuova vita all’attacco del Milan che ribalta la partita sicuramente grazie anche al suo ingresso).

Kessie 5: Il suo è un primo tempo completamente anonimo, sia in fase offensiva che in fase di costruzione. Fatica a trovare la posizione e sbaglia tante scelte palla al piede (Messias sv)

Leao 6: Poco servito dai compagni, non riesce quasi mai a puntare l’uomo e a strappare come suo solito. Praticamente mai dentro la partita, cresce nel secondo tempo come tutto il Milan.

Giroud 8: Monumentale il centravanti, che anche nel difficile primo tempo rossonero pizza e ripulisce un infinità di palloni. Protagonista assoluto del secondo tempo, con un gol di rapina e una giocata da grande punta regala la rimonta e la stracittadina.