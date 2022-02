Inter-Milan, formazioni ufficiali: Kessie trequartista, c’è Kalulu

Le scelte definitive di Pioli e Inzaghi per il derby che comincerà fra poco. Giroud guida l’attacco, supportato da Kessie.

E’ tutto pronto per il derby di Milano, in programma a San Siro alle 18:00. Fra poco la squadra di Pioli e quella di Inzaghi si daranno battaglia per la vetta della Serie A.

Un’occasione davvero importante per i rossoneri, che vincendo potrebbero assestare un colpo importante ai rivali, nonché accorciare in classifica. Scelte quasi obbligate per Stefano Pioli che si affida a Olivier Giroud in attacco e a Kalulu e Romagnoli in difesa.

Inter-Milan, formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao, Giroud. All. Pioli