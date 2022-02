Rinnovo e cessione | Milan, svolta per l’italiano

Le ultime sul futuro del calciatore italiano, accostato al Milan negli ultimi giorni, ma anche alla Juventus di Massimiliano Allegri. Il punto

Nicolò Zaniolo è tornato nuovamente sotto le luci dei riflettori. Il calciatore classe 1999 si è finalmente messo alle spalle i guai fisici che lo hanno condizionato negli ultimi anni.

Si è preso la Roma, ritagliandosi un ruolo da protagonista con Jose Mourinho, che ha deciso di puntare con forza su di lui, schierandolo soprattutto sotto la punta Abraham.

I numeri non sono ancora da top: quattro gol e cinque assist in 26 partite stagionali, tra Serie A e le coppe, è questo il suo bottino fino al 5 febbraio. Ma le qualità dell’italiano non sono certo in discussione.

Nicolò Zaniolo continua ad essere così molto apprezzato in giro per l’Italia e non solo. L’Inter si mangia ancora le mani per averlo regalato alla Roma, inserendolo nella trattativa per Nainggolan. Oggi la squadra che più ha mostrato interesse per l’italiano è sicuramente la Juventus.

I bianconeri sono da sempre la squadra che più guarda al mercato italiano, per mantenere in rosa uno zoccolo duro azzurro. Negli ultimi giorni, però, il nome di Zaniolo è stato accostato anche al Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri non hanno di fatto ancora trovato un sostituto di Hakan Calhanoglu e Brahim Diaz è in prestito, con diritto di riscatto e contro-riscatto, dal Real Madrid. Chissà che non si decida di puntare su Zaniolo per il futuro.

Bisogna chiaramente fare attenzione anche all’Inghilterra e soprattutto al Tottenham, con Fabio Paratici e Antonio Conte che hanno dimostrato anche in quest’ultima sessione di mercato, di guardare molto in Serie A.

Svolta rinnovo

Il contratto di Nicolò Zaniolo scadrà il 30 giugno 2024. La Roma non ha mai chiuso – come dimostrano le dichiarazioni di Tiago Pinto, che hanno alimentato i rumors in questi giorni – alla cessione dell’italiano ma servirà una cifra vicina ai 40 milioni.

Da La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, arrivano news importanti legate al futuro di Zaniolo. Secondo il quotidiano sia il giocatore che il club giallorosso sarebbero interessati a raggiungere un’intesa per il prolungamento del contratto. Sul tavolo è pronta a finire un’offerta che porterebbe Zaniolo a guadagnare una cifra vicina a quella di Pellegrini. Un eventuale rinnovo, però, non chiuderebbe definitivamente le porte ad una cessione in caso di super offerta.