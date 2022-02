Da Londra il colpo a zero: Milan, sfida alle grandi

Arrivano solo conferme in merito all’interessamento da parte del Milan per il giovane calciatore nato in Portogallo che vedrà scadere il contratto il prossimo giugno

Tutti lo vogliono ma c’è anche il Milan. Arrivano ulteriori conferme in merito all’interessamento da parte dei rossoneri per il talento classe 2002, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno.

A lanciare la notizia qualche giorno fa, è stato The Athletic: Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo gli occhi su Fabio Carvalho.

Il calciatore, nato in Portogallo a Torres Vedras ma di nazionalità inglese, in estate è pronto a lasciare il Fulham. Le sue prestazioni in Championship non sono passate inosservate. Con la squadra londinese, schierato soprattutto da trequartista, ha giocato diciotto partite di campionato, andando a segno sette gol e realizzando quattro assist. Numeri davvero non male. Numeri che lo stanno portando essere nel mirino dei grandi club.

Dalla Spagna, come detto, arrivano conferme sull’interesse da parte del Milan, che però deve vedersela con Liverpool e Real Madrid. Sia Klopp che Carlo Ancelotti sono pronti a puntare su Carvalho per il futuro.

La lista delle pretendenti al giovane calciatore classe 2002 è però destinata ad allungarsi. Troppo ghiotta l’occasione di portare a casa a zero un talento come lui. Come raccolto, infatti, bisogna prestare attenzione anche a Tottenham, Juventus e al solito Newcastle.

Per i Magpies sarà chiaramente fondamentale mantenere la categoria per dare l’assalto ai tanti giovani che ha messo nel mirino già a gennaio.

La lunga sfida col Newcastle

Il Newcastle in Premier League sarà un avversario importante per il calciomercato del Milan. E’ evidente che competere con i milioni del club inglese sarà davvero complicato ma i soldi – come spesso si dice – non sono tutto. Il progetto e la storia spesso fanno la differenza e i rossoneri dunque non partono battuto nella corsa ad alcuni calciatori che piacciono ad entrambi.

Oltre a Carvalho, di cui si è detto, in cima alla lista dei desideri di Newcastle e Milan c’è Sven Botman. Gli inglesi hanno presentato un’offerta superiore ai 35 milioni di euro per avere fin da subito l’olandese. Offerta rispedita al mittente. In Italia si continua a raccontare che il Milan abbia già raggiunto un accordo per il classe 2000. Non ci resta che attendere e capire se sarà davvero lui il primo colpo.

Ieri, poi, sono arrivate le dichiarazioni dell’agente di Hugo Eikitike, che ha detto chiaramente di non essere stato per nulla convinto dal progetto dei Magpies. Anche il giovane centravanti francese piace parecchio al Milan. Sarà davvero una lunga estate