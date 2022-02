Ibrahimovic, futuro al Milan in discussione: salta il rinnovo?

Il rinnovo di Ibrahimovic è fortemente in discussione: la società rossonera non è ancora sicura di voler puntare su di lui nuovamente.

Avrebbe voluto giocare il derby ed esserne protagonista, però Zlatan Ibrahimovic non ci sarà stasera in Inter-Milan. Una sfida che potrebbe decidere la scorsa Scudetto della squadra di Stefano Pioli, quasi condannata a vincere a San Siro.

L’ennesimo infortunio ha messo KO il centravanti svedese, alle prese con una fastidiosa infiammazione al tendine d’Achille destro che non gli permette di giocare. Un problema che aveva accusato nel corso del primo tempo dell’ultima partita di campionato contro la Juventus e che non è scomparso. Il giocatore spera di tornare a disposizione al più presto, però una data certa per il rientro non c’è ancora.

Ibrahimovic, rinnovo in dubbio: lascerà il Milan?

Ibrahimovic anche ieri ha lavorato individualmente il palestra e sa di non poter forzare il ritorno. Con la sua assenza, spazio a Olivier Giroud nel derby e nelle successive partite fino al rientro dello svedese, che per la prima volta da quando è tornato al Milan salta una partita contro l’Inter. Tra Serie A e Coppa Italia c’era sempre stato, oggi deve alzare bandiera bianca.

I numerosi infortuni di Zlatan impongono delle riflessioni a Paolo Maldini e Frederic Massara. Sarà il caso di rinnovargli ancora il contratto oppure no? Ibra va verso i 41 anni e non è più abbastanza affidabile. Ha diversi problemi fisici e questo lo condiziona. Non sembra poter essere più un titolare, ma solo un attaccante da inserire negli ultimi 20-25 minuti se sta bene.

Ha dato sicuramente tanto al Milan e nell’ambiente gli sono tutti riconoscenti, perché la ripartenza del 2020 è avvenuta anche grazie al suo ritorno. Tutti a Milanello hanno potuto saggiare cosa significhi avere in squadra un campione del genere, un campione da prendere da esempio sotto più aspetti. Ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita del gruppo, soprattutto dei più giovani e inesperti.

Ma è normale che la dirigenza si domandi se sia ancora il caso di proseguire con lui. Come evidenziato anche dal quotidiano Tuttosport, quando Maldini e Massara si siederanno al tavolo con Ibrahimovic per discutere di rinnovo non potranno non tenere conto dei tanti infortuni.

Il Milan dovrà fare le proprie valutazioni e decidere cosa è meglio per il futuro. Lo stesso Zlatan dovrà capire se sia il caso di andare avanti oppure no. Nei prossimi mesi le parti avranno un confronto e chiariranno il da farsi.