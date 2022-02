Derby Inter-Milan, probabili formazioni: un dubbio per Inzaghi e Pioli

Inzaghi e Pioli hanno un nodo da sciogliere a testa sulla formazione da impiegare nel Derby.

Il giorno dell’attesa sfida Inter-Milan è arrivato. Dalle 18 a San Siro si gioca una partita che può essere decisiva per la corsa Scudetto. I nerazzurri, che hanno una partita da recuperare, sono già a +4 e vincendo anche oggi probabilmente estrometterebbero i rossoneri.

La squadra di Stefano Pioli sa di dover vincere per rimanere in lizza per il tricolore. Purtroppo, però, non si presenta al match nella migliore condizione. Oltre a Simon Kjaer, la cui stagione è terminata da tempo, non ci saranno neppure Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Anche i due attaccanti sono out per problemi fisici e si spera di recuperarli al più presto. Tra i convocati torna Fikayo Tomori, ma potrebbe partire dalla panchina perché non è al 100%.

Leggi anche:

Serie A, i probabili schieramenti di Inter-Milan

Pioli schiererà il Milan con il consueto 4-2-3-1, ma la grande novità dovrebbe essere l’impiego di Franck Kessie come trequartista. Una soluzione che in questa stagione è stata già provata a Empoli, quando l’ivoriano segnò una doppietta. Può essere una scelta utile per bloccare Marcelo Brozovic, fonte di gioco nerazzurra, e anche per avere più presenza a centrocampo dove agiranno Sandro Tonali e Ismael Bennacer.

In difesa non sembrano esserci dubbi. Davide Calabria, Pierre Kalulu, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez proteggeranno Mike Maignan. L’unica sorpresa potrebbe essere un impiego dal primo minuto di Tomori al posto di Kalulu, però la sensazione è che l’ex Chelsea partirà dalla panchina.

Per quanto riguarda le fasce offensive, Rafael Leao è sicuro di avere il posto sulla sinistra. A destra, invece, c’è un ballottaggio tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Il belga ex Anderlecht potrebbe spuntarla, però il brasiliano spera di avere la grande chance di giocare titolare nel derby di Milano. Davanti come punta ci sarà Olivier Giroud, nessuna sorpresa.

Simone Inzaghi stasera dovrà a fare a meno di Joaquin Correa e del nuovo arrivato Robin Gosens. Inter in campo con il solito 3-5-2. Davanti a Samir Handanovic agiranno Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo l’unico dubbio è sulla destra, dove Matteo Darmian e Denzel Dumfries si contendono la maglia. Il resto del reparto sarà completato da Nicolò Barella, Brozovic, Hakan Calhanoglu e Ivan Perisic. In attacco la coppia composta da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

SERIE A, DERBY INTER-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers (Messias), Kessie, Leao; Giroud.