Sangiovanni e Amadeus, siparietto da Derby a Sanremo: lo scherzo del cantante – VIDEO

Simpatico siparietto durante la finale del Festival di Sanremo. Sangiovanni, uno dei cantate con forte fede milanista, ha preso in giro l’interista Amadeus con una sciarpa

Inter-Milan si è giocato alle ore 18:00 così da lasciare spazio in serata alla finale del Festival di Sanremo, una delle edizioni più seguite di sempre grazie anche all’ottimo lavoro di Amadeus, alla conduzione e direzione tecnica del concorso per il terzo anno di fila. Un grande personaggio della tv italiana che ha un solo difetto: è fortemente interista. Non a caso suo figlio di chiama José, in onore di Mourinho, l’allenatore del Triplete nerazzurro.

Ma non è stato un bel pomeriggio per Amadeus perché prima di andare in scena a Sanremo ha dovuto assistere alla sconfitta della sua Inter per mano del Milan. Nonostante un grande primo tempo della sua squadra, nella ripresa Olivier Giroud, grazie anche all’apporto di tutto il gruppo rossonero, è riuscito prima a pareggiare e poi a rimontare nel giro di cinque minuti. Grande festa per Stefano Pioli e i suoi, che nel primo tempo hanno sofferto tantissimo la superiorità tecnica e tattica dell’avversario. Poi però siamo riusciti a ribaltarla e, in qualche modo, a riaprire il discorso Scudetto. La partita non poteva rimanere fuori dall’ultima serata del Festival, anche perché partecipano tanti cantanti tifosi del Milan. I più noti sono Rkomi (che ha spesso collaborato anche con il Milan) e Sangiovanni, prodotto dalla cantera di Amici di Maria De Filippi.

Sangiovanni e Amadeus: siparietto da Derby a Sanremo

Quando è arrivato il suo turno per esibirsi (per l’ultima volta), Sangiovanni ha chiesto ad Amadeus di chiudere gli occhi perché “devo fare una cosa“. Il cantante si è messo dietro il conduttore e gli ha messo attorno al collo una sciarpa del Milan. L’interista ha aperto gli occhi e ha immeditamente tolto la sciarpa e sono scoppiate grosse risate in tutto il teatro.

Sangiovanni vecchio cuore 🔴⚫️ pic.twitter.com/pzHM4qPVU6 — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) February 5, 2022

Un siparietto divertente che ha divertito anche lo stesso Amadeus. Inutile dirvi che i tifosi rossoneri sui social sono letteralmente impazziti. Il video e le foto hanno fatto immediatamente il giro del web.