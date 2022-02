Addio Milan, lo svedese verso l’Inghilterra

Le ultime sull’attaccante, accostato al Milan. Il calciatore sarebbe finito nel mirino anche del Manchester United, pronto a mettere sul piatto 55 milioni di euro

Olivier Giroud è certamente l’uomo del momento. L’attaccante, finalmente, si è preso il Milan, con una prova fantastica. Il calciatore è stato il protagonista assoluto del derby, con una doppietta che ha spazzato via l’Inter. I gol in stagione sono dunque otto, sette in Serie A e uno in Coppa Italia, in sedici partite totali. Numeri non certo da buttare, che certificano l’ottimo impatto avuto con la realtà rossonera.

Solo i problemi fisici, finalmente alle spalle, hanno impedito all’ex Chelsea di essere già in doppia cifra ma c’è praticamente un girone di ritorno per rifarsi. Olivier Giroud ha così realizzato lo stesso numero di reti di Zlatan Ibrahimovic. Il gol rossonero porta con se, dunque, tanta esperienza.

E’ inevitabile guardare avanti, ad un giovane che prima o poi raccolga l’eredità del francese e dello svedese. Giroud certamente farà parte della rosa della prossima stagione e molto probabilmente ci sarà anche Ibra. Da capire cosa si farà con Marko Lazetic, che si gioca la sua permanenza in questi mesi. Se non dovesse essere ritenuto pronto potrebbe andare in prestito.

Se a marza dovesse esserci davvero il rinnovo di Ibra ci sarebbe spazio solo per un altro innesto in avanti, con l’addio del serbo.

Le ultime su Isak

Tra i calciatori accostati al Milan, nell’ultimo periodo, c’è certamente Isak. L’attaccante, che in Nazionale è già l’erede designato di Ibrahimovic, si sta mettendo in mostra con la maglia della Real Sociedad. Le sue prestazioni non sono chiaramente passate inosservate, richiamando l’attenzione del Milan ma non solo. Anche il Manchester United, infatti, sarebbe uno dei tanti club inglesi sulle sue tracce. Secondo TodoFichajes, l’affare potrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 55 milioni di euro.

Nonostante le tante voci, è davvero complicato che il Milan possa competere per l’acquisto di Isak. La spesa per portare in Italia lo svedese è già di quelle importanti, che difficilmente i rossoneri decideranno di investire. Non arrivano dunque conferme in merito ad un’eventuale trattativa.

Si guarderà ad altro, magari, ancora una volta in Francia, con Jonathan David del Lille e Ekitike del Reims su tutti.