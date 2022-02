ML – Milan, da Milanello: le ultime su Rebic

Le ultime notizie legate ad Ante Rebic. L’attaccante croato è pronto a tornare a disposizione di Stefano Pioli: gli aggiornamenti da Milanello

Come raccontato pochi minuti fa, il Milan è stato costretto, a causa del forte vento che sta soffiando su tutta la Lombardia, ad allenarsi in palestra. Sarebbe stato un giorno importante per conoscere i progressi di Ante Rebic.

Il croato è stato costretto a saltare il derby per un guaio alla caviglia. Vi abbiamo raccontato di un problema superabile in poco tempo e lo testimoniava il fatto che il calciatore ex Eintracht Francoforte si era allenato in campo, anche con il pallone, nella settimana che precedeva il match contro l’Inter.

Segnali positivi

I segnali positivi, che invitano a sperare in un ritorno a disposizione di Stefano Pioli, a breve, sono arrivati, però, soprattutto nella giornata di ieri: Ante Rebic – come raccolto dalla redazione – si è, infatti, allenato in parte con il gruppo. Gruppo, che ricordiamo era formato dai calciatori, che sabato non erano scesi in campo. Per loro, infatti, classico lavoro di scarico.

Non è dunque da escludere che il croato torni tra i convocati già per la partita di Coppa Italia, contro la Lazio, in programma mercoledì. Se tutto dovesse procedere per il verso giusto la presenza contro la Sampdoria, match di Serie A, valevole per la venticinquesima giornata, potrebbe considerarsi praticamente certa.

Non ci resta, dunque, che attendere i prossimi giorni di allenamento sul campo, per certificare il ritorno di una pedina fondamentale come l’ex Eintracht Francoforte.