Pioli, allenamento microfonato a Milanello: “Rafa, devi correre bene” | Video

Il club rossonero ha pubblicato un video nel quale si vede un allenamento a Milanello con Pioli microfonato: si possono sentire tutte le parole del mister.

Il Milan negli ultimi anni ha iniziato un nuovo corso non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sul piano commerciale e del rapporto con i tifosi. Non mancano le iniziative e i contenuti per coinvolgere la numerosa fanbase rossonera.

L’amministratore delegato Ivan Gazidis ha messo insieme uno staff che si deve occupare anche di far sentire i milanisti ancora più vicini alla squadra. Stefano Pioli e i suoi ragazzi si stanno guadagnando grande sostegno a suon di buoni risultati. Il ritorno in Champions League è stato un fattore determinante, anche per riavvicinare chi magari negli anni prima si era un po’ allontanato per le troppe delusioni.

La tra le iniziative carine promosse dal Milan c’è anche un video nel quale vengono mostrate delle fasi di un allenamento a Milanello nel quale mister Pioli è microfonato. I tifosi possono sentire le parole dell’allenatore durante la seduta. Si va dalle battute alle indicazioni sui vari esercizi e anche ai consigli ai suoi calciatori.

Ad esempio, Pioli spiega a Rafael Leao una cosa importante: “Sai per quanti minuti un giocatore sta in possesso palla durante la partita? Due o due e mezzo massimo. Questo significa che per gli altri ottanta bisogna muoversi bene. Non bisogna correre tanto, bisogna correre bene”. Non mancano dei consigli diretti anche a Pierre Kalulu su come anticipare gli avversari, in questo Daniele Bonera gli è di supporto in quanto ex difensore.

Il mister nelle esercitazioni guida i suoi ragazzi chiedendo attenzione, intensità e qualità. Li motiva a dare il massimo, sottolineando quando fanno bene il loro compito e quando c’è da migliorare. La partitella finale è sicuramente il momento più sentito dell’allenamento, dove si dà ancora di più. Alla fine la squadra vincente posa per celebrare il proprio successo.