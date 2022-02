Giroud ritrova Sarri: il successo in Europa e quella stima reciproca

Quella di domani sarà una serata speciale per Olivier Giroud e Maurizio Sarri, che nel 2019 hanno vinto una Europa League al Chelsea

Ancora poco più di ventiquattro ore e poi andrà in scena Milan-Lazio. La gara, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia, decreterà la seconda finalista della competizione e che affronterà la vincente del match di questa sera tra Inter e Roma.

Coppa Italia che, in particolar modo dopo l’uscita dalle competizioni europee, diventa un trofeo ancor più importante per la squadra di Stefano Pioli. Si gioca in gara secca a San Siro. Milan che potrà contare su un Giroud galvanizzato dalla doppietta realizzata nel derby della Madonnina in campionato sabato scorso. Toccherà anche a lui guidare l’attacco rossonero data l’assenza prolungata di Ibrahimovic che ancora non ha smaltito del tutto il problema al tendine.

L’ultima volta che Milan e Lazio si sono affrontati in Coppa Italia il risultato finale sorrise ai biancocelesti, che proprio al Meazza riuscirono ad imporsi per 1-0 con la rete del Tucu Correa, oggi passato all’Inter. Torniamo al presente però, perché la sfida di domani sera avrà un sapore speciale per due protagonisti. Si tratta proprio di Giroud che rincontrerà Maurizio Sarri. I due hanno vinto nel 2019 l’edizione dell’Europa League contro l’Arsenal. Sarri diede fiducia a Giroud che lo ripagò anche con una rete.

29 maggio 2019: Giroud la butta dentro, Sarri esulta. Il Chelsea vince

Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio, nella stagione 2018/2019 è stato l’allenatore del Chelsea in Inghilterra. Con i blues vinse l’Europa League, battendo in finale gli eterni rivali dell’Arsenal. Una grossa mano gliela diede proprio Olivier Giroud, in questa stagione in forza al Milan. L’attaccante francese siglò la rete del momentaneo 1-0 in una partita che si concluse poi con il risultato finale di 4-1 in favore del Chelsea. Anticipo sul difensore avversario di testa, un gran gol da parte di Oli.

Un vero e proprio trionfo per la squadra di Sarri, aiutato proprio da quell’attaccante che oggi ritroverà da avversario. Inoltre il tecnico, poco tempo fa ha ricordato che prima della finale disse al suo amico Zola di fare lui la formazione, ma di lasciargli soltanto Giroud e Pedro. Un motivo in più per rendere speciale questa partita, già molto importante sia per il Milan di Giroud che per la Lazio di Sarri. Con la speranza che sia il nostro attaccante domani sera a trionfare, a discapito dell’allenatore che nel 2019 gli fece vincere un trofeo europeo.