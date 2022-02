Milan-Lazio in Coppa Italia, il precedente: i rigori e la corsa di Gattuso

Riportiamo alla mente l’ultimo precedente vittorioso per il Milan in Coppa Italia contro la Lazio, relativo alla stagione 2017-18.

Domani sera il Milan cercherà di proseguire il proprio cammino in Coppa Italia, alla caccia di un successo nella competizione nazionale che manca dal 2003. Una statistica molto strana per un club, come quello rossonero, che nella propria storia ha fatto incetta di trofei.

La sfidante di turno sarà la Lazio, nei quarti di finale della coppa 2021-2022. Una sfida secca, quella di domani a San Siro, che potrebbe finire in qualsiasi modo visto anche il buon momento di entrambe le contendenti. Il Milan non ha buonissimi ricordi delle sfide alla Lazio in Coppa Italia: la finale persa nel 1998 all’Olimpico o la recente eliminazione in semifinale nel 2019.

L’ultimo trionfo rossonero contro la squadra capitolina fu decisamente rocambolesco. Risale esattamente al 28 febbraio 2018, dunque circa quattro anni fa. Un successo ai calci di rigore in semifinale, quando l’allora squadra di Gennaro Gattuso sembrava sfavorita e spacciata.

Milan, la vittoria ai rigori del 2018: decisivi Donnarumma e Romagnoli

In quell’occasione le due squadre come detto si trovarono contro nella doppia semifinale di Coppa Italia 2017-2018. All’andata a San Siro la gara fu poco spettacolare e dai ritmi prevedibili, terminando con uno scialbo 0-0. Il ritorno all’Olimpico sembrava scritto: una Lazio in grande spolvero, quella di Simone Inzaghi, partiva strafavorita.

Sotto l’acquazzone romano invece il Milan diede battaglia, resistendo agli assalti di Immobile e compagni e sfiorando più volte il colpaccio (clamorosa l’occasione fallita da Kalinic ai supplementari). Lo 0-0 rimase bloccato sia nei tempi regolamentari che nella successiva mezz’ora extra. La finalista di coppa sarebbe stata decretata ai calci di rigore.

Mentre la pioggia continuava incessante a cadere sul prato dell’Olimpico, le due squadre diedero vita ad una lotteria dei rigori incredibile. Il Milan sembrava spacciato, per gli errori iniziali di Rodriguez e Montolivo. Ma un grande Donnarumma teneva in gara i rossoneri parando i penalty di Milinkovic-Savic e Leiva.

Si andava ad oltranza, fino alla sequenza decisiva: il giovane Luiz Felipe calciava alla stelle, mentre capitan Alessio Romagnoli ebbe la freddezza giusta per spiazzare Strakosha e regalare il 5-4 finale al Milan. Finale conquistata con uno sforzo disumano: l’immagine finale, di Rino Gattuso che scatta di corsa ad abbracciare i suoi ragazzi, resta una delle sensazioni migliori di quella strana stagione, culminata con la sconfitta clamorosa per 4-0 nella finalissima con la Juventus.