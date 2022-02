Brahim Diaz, sbloccarsi per riprendersi il Milan: il dato negativo

La prova offerta nel Derby ha galvanizzato Brahim Diaz, pronto per tornare titolare in Coppa Italia e dimostrare di meritare fiducia. Ma deve sbloccarsi.

Non ci sono dubbi sul fatto che l’ingresso di Brahim Diaz abbia dato una svolta netta alla partita del Milan contro l’Inter. Lo spagnolo, che ha sostituito un impalpabile e fuori ruolo Franck Kessie, ha dato una scossa alla squadra.

Finalmente il numero 10 rossonero ha offerto una prestazione convincente, dopo mesi con più bassi che alti. La sua stagione era cominciata molto bene, ma dopo aver preso il Covid-19 a ottobre il rendimento non è stato più quello di prima.

Stefano Pioli ha bisogno che torni quello che non stava facendo rimpiangere l’addio di Hakan Calhanoglu. Il talento non gli manca affatto, deve riuscire a metterlo a disposizione della squadra con continuità. Stasera in Coppa Italia avrà una grande chance: tornerà titolare e dovrà dare prova del suo valore.

Milan, Brahim Diaz deve ritrovare il gol

Oggi alle 21 a San Siro si gioca Milan-Lazio, match valido per i Quarti di Finale della coppa nazionale, e mister Pioli ha l’intenzione di schierarlo dal primo minuto. Brahim Diaz prenderà posto nella sua consueta posizione di trequartista e sarà chiamato a fare una grande prestazione. Aver giocato bene nel Derby contro l’Inter dovrebbe avergli dato ulteriore fiducia.

Tutti si aspettano tanto dal fantasista spagnolo, che ha segnato l’ultimo gol il 25 settembre nella trasferta vittoriosa di campionato contro lo Spezia. Sono passati oltre 4 mesi da quella rete e al Milan si aspettano che Brahim Diaz di sblocchi. C’è bisogno anche del suo apporto realizzativo, oltre che in termini di assist, per andare avanti in Coppa Italia e per giocarsi lo Scudetto fino alla fine.

A proposito di assist, l’ultimo assist che ha portato a un gol è del 4 dicembre in Milan-Salernitana. Il folletto malagueño può e deve fare meglio. Ha un ruolo molto importante del Milan e deve incidere maggiormente. Le qualità non gli mancano e può tornare ad essere decisivo come a inizio stagione, quando mise insieme 4 reti e 2 assist nelle prime 7 partite tra Serie A e Champions League. Contro la Lazio un test importante stasera a San Siro.