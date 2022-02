Milan-Lazio, streaming gratis e diretta tv: dove vedere match Coppa Italia

Milan-Lazio è il secondo match dei quarti di finale di Coppa Italia. Si gioca a San Siro con calcio d’inizio dalle 21. Le indicazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Chi vince affronterà l’Inter. Questa la certezza che percede l’inizio di Milan-Lazio, in campo a San Siro alle 21, ventiquattro ore dopo la vittoria dei nerazzurri sulla Roma nel match inaugurale dei quarti di finale della Coppa Italia 2021-22.

La sfida tra rossoneri e biancocelesti è diventata quasi una classica della competizione. Numerosi i precedenti tra le due squadre nel nuovo millennio, i più recenti nel 2017 e nel 2019, entrambi in semifinale con una vittoria per parte. Il Milan si impose nel doppio confronto di cinque anni fa concluso ai rigori all’Olimpico dopo il doppio 0-0. La rivincita laziale è arrivata nel 2019, con il gol di Correa che ha portato in finale la squadra di Inzaghi poi vincitrice del trofeo contro l’Atalanta.

Le due squadre si incontrano dopo l’unico precedente stagionale dello scorso settembre vinto nettamente dal Milan per 2-0 a San Siro con i gol di Leao e Ibrahimovic, in quella che è stata una delle migliori prestazioni dell’annata dei rossoneri di Pioli. Nessun turnover per l’allenatore milanista e per Sarri. Entrambi manderanno in campo la migliore formazione possibile. La buona notizia per il Milan, il recupero, almeno per la panchina, di Rebic e Tomori. Un’altra emergenza, dunque, rientrata con Ibra, Ballo Toure e Kjaer gli unici tre indisponibili rimasti.

Milan-Lazio, dove vederla in diretta tv e streaming

Milan-Lazio è un’esclusiva di Mediaset. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 con ampio pre e post partita nello studio condotto da Monica Bertini. In telecronaca Massimo Callegari e Massimo Paganin con Claudio Raimondi inviato da bordocampo.

La partita sarà visibile gratuitamente in streaming sul sito di Sportmediaset o su Mediaset Play dispinibile tramite l’app di Mediaset Infinity nella sezione canali in diretta. Sul sito di Sportmediaset anche gli highlights in tempo reale con i gol e gli altri momenti salienti di Milan-Lazio.

Restando in ambito di programmazione televisiva, i prossimi due match di campionato del Milan contro Sampdoria e Salernitana saranno visibili in co esclusiva su Sky e Dazn, domenica 13 febbraio alle 12.30 e sabato 19 alle 20.45.