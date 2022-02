Milan-Lazio, attenzione a Immobile: i numeri contro i rossoneri

Stasera andrà in scena il match tra Milan e Lazio, a San Siro, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. Occhio a Ciro Immobile

Ancora pochissime ore e poi ci sarà il fischio d’inizio della gara tra Milan e Lazio, una partita molto importante per entrambe le squadre. Un appuntamento da non perdere questa sera, in gara secca si deciderà l’avversario dell’Inter in semifinale.

Tanti sono gli spunti per questa gara. Nella giornata di ieri abbiamo parlato del rapporto speciale che c’è tra l’attaccante del Milan, Olivier Giroud, e l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. I due hanno vinto assieme l’Europa League con il Chelsea soltanto poche stagioni fa e sono rimasti sempre in contatto. Il tecnico stravede per il francese, ma stasera saranno avversari. Oli è in gran forma e vuole ripetersi dopo la splendida doppietta nel derby che ha permesso ai rossoneri di vincere il match.

Per farlo bisognerà sfoderare una grande prestazione contro la Lazio. Sarà una partita difficile e sicuramente in bilico. Si decide tutto in gara secca, questa sera, al Meazza. In caso di pareggio spazio ai tempi supplementari. Vedremo anche se ci sarà il ritorno in campo dal primo minuto di Fikayo Tomori. Diversi addetti ai lavori sono convinti di questo, Pioli sta valutando in queste ultime ore assieme al suo staff se effettivamente l’anglo canadese è nella condizione di partire titolare e tornare in campo dopo l’operazione al ginocchio dopo nemmeno un mese!

Altro aspetto su cui stare molto attenti, però, riguarda un calciatore biancoceleste: parliamo di Ciro Immobile.

Leggi anche:

Pericolo Immobile: il suo rendimento negli ultimi 3 anni contro il Milan

La difesa rossonera questa dovrà stare molto attenta a Ciro Immobile. Vedremo se sarà Tomori a marcarlo, oppure toccherà ancora a Kalulu e Romagnoli. L’attaccante della Nazionale non sta vivendo un momento brillantissimo ma nonostante questo bisognerà cercare di tenerlo sempre lontano dalla porta che sarà difesa da Maignan.

Soprattutto se pensiamo al suo rendimento nelle ultime tre stagioni contro il diavolo. Nell’anno 2018/2019, proprio in Coppa Italia, Immobile propiziò con un assist il gol di Correa che mandò ko il Milan in semifinale. Nella stagione successiva ha segnato a San Siro in campionato, anche lì arrivò una vittoria della Lazio (1-2). Nel passato campionato poi è arrivato un en plein. Immobile è andato in gol sia all’andata che al ritorno in Serie A: nel 3-2 che sorrise al Milan con gol nel finale di Theo Hernandez, e poi nel match dell’Olimpico con la netta vittoria dei padroni di casa (3-0).