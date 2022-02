Milan, non solo Kessie | L’annuncio da Torino: “Ha già l’accordo con la Juve”

L’indiscrezione è stata lanciata da Luca Momblano, giornalista sportivo di Torino, che fu tra i primi a parlare di Ronaldo alla Juventus

Il Milan, sempre concentrato sulla stagione in corso, deve però anche iniziare a capire quale sarà il futuro di vari giocatori. In tal senso stanno lavorando al momento Maldini e Massara, nel tentativo di accelerare alcuni rinnovi che sono molto importanti.

Sembra ormai tutto fatto per l’accordo di prolungamento con Theo Hernandez e Rafael Leao, per cui dovrebbe mancare soltanto la firma sul contratto. Qualche giorno fa è stato il turno di Matteo Gabbia, che ha rinnovato con i rossoneri fino al 2026. E poi ovviamente c’è la situazione in bilico riguardante Franck Kessie. Inutile dilungarci troppo su questa questione che fa tanto rumore da inizio stagione: il franco ivoriano vuole 8 milioni netti a stagione, una cifra troppo alta per le casse societarie del club.

Ecco perché non c’è ancora l’intesa tra le parti e probabilmente mai arriverà. Kessie è già libero di accordarsi con qualsiasi altra società, dato che va in scadenza col Milan a fine stagione e quindi sarà poi possibile prelevarlo a parametro zero. Su di lui c’era il forte interesse del Barcellona che però, notizia dell’ultim’ora, sembra essersi fatto da parte dopo che il giocatore ha rifiutato un’offerta di 5 milioni netti a stagione da parte dei blaugrana. Da valutare anche quello che accadrà con Alessio Romagnoli, anche lui in scadenza a giugno! Ci sono novità importanti proprio per quanto riguarda il capitano del Milan.

Leggi anche:

Romagnoli, occhio alla Juventus: il giornalista è convinto di una cosa

Luca Momblano, giornalista sportivo di Torino, è stato uno dei primi a parlare del possibile approdo nel 2017 di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Qualche ora fa ha parlato di Alessio Romagnoli sul canale Twitch Juventibus. Le sue parole sono importanti, e se confermate avrebbero del clamoroso: “Ho saputo da una fonte dirigenziale del Milan che Romagnoli ha già un accordo per l’approdo alla Juventus nella prossima stagione”.

Sarebbe un vero e proprio colpo di scena. Così come Kessie, anche le richieste di Romagnoli sono molto alte. Parliamo di una cifra intorno ai 6 milioni di euro, il Milan ci sta pensando bene. Certo è che le situazioni di Kessie e Romagnoli sono molto simili per un semplice motivo: più passa il tempo e meno probabile è un accordo tra i giocatori ed il club rossonero.