12 milioni da Lione, via Psg: il regalo di Leonardo

Il Milan potrebbe presto ricevere un assegno da 12 milioni di euro, grazie a Leonardo. Il punto sul possibile affare che riguarda anche il club rossonero

Le prove non esaltanti di Brahim Diaz dell’ultimo periodo, prima del match contro l’Inter, e la mancanza di un sostituto, hanno portato molti tifosi a pensare ancora una volta a Lucas Paqueta.

Il brasiliano, acquistato ad una cifra vicina ai 38 milioni di euro, è stato ceduto al Lione per circa la metà, 20 milioni. Al Milan, il calciatore non è riuscito a lasciar traccia. Ha faticato a mostrare la sua immensa qualità, venuta fuori, poi, con la maglia dell’OL. Paqueta è il protagonista assoluto della squadra francese ed è anche un punto fermo della Nazionale brasiliana.

Oggi – tra qualche tifoso rossonero – c’è un po’ il rimpianto di non aver visto questo Paqueta al Milan. In un Milan che punta forte su calciatori giovani e di qualità come il brasiliano.

Il classe 1997 è pronto dunque a spiccare nuovamente il volo e a sbarcare in una squadra più grande del Lione. Aulas, numero uno del club, è consapevole di aver fatto un affare ed è pronto a cederlo a cifre esagerate. Nei giorni scorsi si è parlato di un’offerta del Liverpool di 60 milioni di euro, rifiutata.

Leonardo rivuole Paqueta

Dalla Francia arrivano novità in merito al futuro di Paqueta: il calciatore continua ad essere osservato dall’uomo che lo portò in Europa, Leonardo. In estate – come riporta L’Equipe – il Psg vorrebbe mettere le mani sul fantasista classe 1997.

Sotto la Torre Eiffel sono chiamati a guardare al futuro e al dopo Mbappe. Ad ereditare il posto del francese, destinato a trasferirsi al Real Madrid, potrebbe dunque essere l’ex Milan.

Il club rossonero guardano con molta attenzione all’evolversi della trattativa. Il Milan, infatti, con una cessione di Paqueta è pronto ad incassare il 15% e le cifre che circolano sono davvero alte.

Il Lione, con il suo Presidente Aulas, sarebbe intenzionato a cederlo per 80 milioni di euro. Se dovesse davvero riuscirci nelle casse del Milan finirebbero ben 12 milioni di euro. Ecco perché il Diavolo continua ad essere fortemente interessato al futuro di Paqueta.